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Московский суд расторг брак Сечина
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    Московский суд расторг брак Сечина

    14:56  15 Ноября 2017
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    Московский суд расторг брак Сечина

    Москва, 15 ноября. Судебный участок мирового судьи Дорогомиловского района российской столицы принял решение о разводе Игоря Сечина, говорится в базе. Инициалы в деле совпадают с инициалами руководителя «Роснефти» и его супруги. 

    В картотеке судебного мирового участка одного из районов Москвы находится решение по расторжению брака Игоря Сечина. 

    «Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу», — отмечается в документе.

    Согласно документации, бракоразводный иск был подан в апреле 2017 года, в мае суд принял решение. Обжалования со стороны ответчика не было. Инициатором развода был Сечин, чьи инициалы совпадают с инициалами главы «Роснефти», затем состоялась досудебная беседа и непосредственное слушание. 

    По данным СМИ, Игорь Сечин женился в 2011 году во второй раз, его супругой стала Ольга Рожкова. В 2016 году жена Сечина работала в «Газпромбанке». Сечин и Рожкова имеют общую дочь Варвару. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сечин
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