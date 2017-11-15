Московский суд расторг брак Сечина

Москва, 15 ноября. Судебный участок мирового судьи Дорогомиловского района российской столицы принял решение о разводе Игоря Сечина, говорится в базе. Инициалы в деле совпадают с инициалами руководителя «Роснефти» и его супруги.

В картотеке судебного мирового участка одного из районов Москвы находится решение по расторжению брака Игоря Сечина.

«Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу», — отмечается в документе.

Согласно документации, бракоразводный иск был подан в апреле 2017 года, в мае суд принял решение. Обжалования со стороны ответчика не было. Инициатором развода был Сечин, чьи инициалы совпадают с инициалами главы «Роснефти», затем состоялась досудебная беседа и непосредственное слушание.

По данным СМИ, Игорь Сечин женился в 2011 году во второй раз, его супругой стала Ольга Рожкова. В 2016 году жена Сечина работала в «Газпромбанке». Сечин и Рожкова имеют общую дочь Варвару.