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Политика
Зюганов прокомментировал «предвыборные» заявления Собчак о Крыме и санкциях
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    Зюганов прокомментировал «предвыборные» заявления Собчак о Крыме и санкциях

    15:53  15 Ноября 2017
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    Зюганов прокомментировал «предвыборные» заявления Собчак о Крыме и санкциях

    Москва, 15 ноября. Глава парламентской фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал «убожеством» высказывание возможного кандидата в президенты России Ксении Собчак о пользе антироссийских санкций США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Что касается Собчак, знаете… Мне не хочется комментировать. Это убожество. Нельзя так унижать страну. Даже при Борисе Ельцине от «Дома-2» не выдвигались», — возмутился политик.

    Также политик вспомнил о недавнем заявлении Собчак о Крыме.

    «Если в США вы скажете по телевидению, что нужно, например, отдать Аляску России (американцы за нее, кстати,  так и не расплатились), то завтра к вам придут, опишут ваше имущество и арестуют», — сказал Зюганов. По его словам,  столь жесткими мерами власти Соединенных Штатов защищают страну от распада.

    «Я бы на месте властей употребил власть по полной катушке», — посоветовал лидер коммунистов.

    Ранее Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции США, объяснив это нарушением «норм международного права», которое якобы допустила Москва.

    Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.

    Автор: Герман Парло
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    #санкции #сша #крым #собчак #зюганов #выборы-2018 #выборы2018
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