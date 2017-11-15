Зюганов прокомментировал «предвыборные» заявления Собчак о Крыме и санкциях

Москва, 15 ноября. Глава парламентской фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал «убожеством» высказывание возможного кандидата в президенты России Ксении Собчак о пользе антироссийских санкций США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается Собчак, знаете… Мне не хочется комментировать. Это убожество. Нельзя так унижать страну. Даже при Борисе Ельцине от «Дома-2» не выдвигались», — возмутился политик.

Также политик вспомнил о недавнем заявлении Собчак о Крыме.

«Если в США вы скажете по телевидению, что нужно, например, отдать Аляску России (американцы за нее, кстати, так и не расплатились), то завтра к вам придут, опишут ваше имущество и арестуют», — сказал Зюганов. По его словам, столь жесткими мерами власти Соединенных Штатов защищают страну от распада.

«Я бы на месте властей употребил власть по полной катушке», — посоветовал лидер коммунистов.

Ранее Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции США, объяснив это нарушением «норм международного права», которое якобы допустила Москва.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.