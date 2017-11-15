«Российские танки вошли в Киев»: игрушки «Армата» возмутили украинца

Киев, 15 ноября. В киевских магазинах продаются игрушечные российские танки. На это пожаловался в среду украинский журналист Андрей Булгаров.

Согласно предварительным данным, в торговом центре «Аркадия» (в супермаркете «Сильпо») продаются модели бронетехники с символикой армии Российской Федерации.

«Вот пока вы спали, российские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», — написал Булгаров в Faccebook.

Он также пригрозил сжечь супермаркет в том случае, если с полок не уберут игрушки.

«Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сильпо», отдел детских игрушек», — отметил он.

«Весь подобный товар изымается из оборота в сети. Мы инициировали внутреннее расследование по факту попадания продукции в магазины», — прокомментировали ситуацию представители «Сильпо».

Некоторые украинские пользователи посчитали, что Булгаров действует в интересах конкурентов вышеуказанного супермаркета.

«Власть торгует с Россией четвертый год, а он игрушки увидел. Жаль, что есть такие «журналисты» как Андрюша», — отметил один из них.

Другие до сих пор уверены в том, что Украина ведет войну с РФ.

«Так это повсеместно и касается не только игрушек! Теперь супермаркеты прекратили писать «продукция РФ» — «а зачем себя делать хуже?!» А контролирующих органов нет. Так и живем: война на дворе, а кому-то это не мешает делать бизнес», — отметили юзеры.