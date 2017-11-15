Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Украина
«Российские танки вошли в Киев»: игрушки «Армата» возмутили украинца
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Российские танки вошли в Киев»: игрушки «Армата» возмутили украинца

    17:01  15 Ноября 2017
    165

    Российские танки вошли в Киев: украинцы возмутились продаже игрушечных «Армат»

    Киев, 15 ноября. В киевских магазинах продаются игрушечные российские танки. На это пожаловался в среду украинский журналист Андрей Булгаров.

    Согласно предварительным данным, в торговом центре «Аркадия» (в супермаркете «Сильпо») продаются модели бронетехники с символикой армии Российской Федерации. 

    «Вот пока вы спали, российские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», — написал Булгаров в Faccebook.

    Он также пригрозил сжечь супермаркет в том случае, если с полок не уберут игрушки.

    «Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сильпо», отдел детских игрушек», — отметил он.

    «Весь подобный товар изымается из оборота в сети. Мы инициировали внутреннее расследование по факту попадания продукции в магазины», — прокомментировали ситуацию представители «Сильпо».

    Российские танки вошли в Киев: украинцы возмутились продаже игрушечных «Армат»

    Некоторые украинские пользователи посчитали, что Булгаров действует в интересах конкурентов вышеуказанного супермаркета.

    «Власть торгует с Россией четвертый год, а он игрушки увидел. Жаль, что есть такие «журналисты» как Андрюша», — отметил один из них.

    Российские танки вошли в Киев: украинцы возмутились продаже игрушечных «Армат»

    Другие до сих пор уверены в том, что Украина ведет войну с РФ.

    «Так это повсеместно  и касается не только игрушек! Теперь супермаркеты прекратили писать «продукция РФ» — «а зачем себя делать хуже?!» А контролирующих органов нет. Так и живем: война на дворе, а кому-то это не мешает делать бизнес», — отметили юзеры.

    «Не подогревайте ненависть. Внутри страны более враги», — резюмировали комментаторы.

    Российские танки вошли в Киев: украинцы возмутились продаже игрушечных «Армат»

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622