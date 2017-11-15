«Буревестник»: фрегат проекта 11356

Фрегат проекта 11356 «Буревестник» — многоцелевой сторожевой корабль дальней морской зоны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) собирается возобновить постройку трех фрегатов проекта 11356 «Буревестник» в 2018 году. Их строительство было заморожено из-за отказа Украины произвести отгрузку уже оплаченных газотурбинных установок николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» ДС71 и Д090.

Согласно итогам предварительных испытаний, новейшие российские изделия М70ФРУ и М90ФР должны заменить украинские установки. Было решено продолжить работу над фрегатами.

По мнению экспертов, ввод в состав российского ВМФ этих фрегатов существенно расширит возможности флота в Северной и Центральной Атлантике, Средиземном море, а также Арктической зоне. Отметим, что сроки строительства кораблей зависят не только от газотурбинных агрегатов, но и от возобновления контрактов по всем основным системам.

В настоящий момент изучается возможность установки двух газотурбинных двигателей М70ФРУ «тандемом». В этом случае максимальная мощность фрегата составит 14 тысяч лошадиных сил, лимит скорости — 30 узлов (более 60 километров в час, что для современных кораблей считается очень приличным), дальность плавания — 4850 морских миль (9 тысяч километров, фрегат будет в состоянии без дополнительной заправки пройти расстояние от главной базы Балтийского флота Балтийска до военной базы России в сирийском Тартусе).

«Буревестник» имеет ширину 15 и длину 125 метров, его экипаж составляет 180 человек. На борту корабля размещается восемь пусковых установок 3С14, на которых могут быть установлены крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или новейшие сверхзвуковые противокорабельные комплексы «Оникс».

Отметим, что противовоздушная оборона корабля обеспечивается зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1». Фрегат, помимо всего прочего, имеет 100-мм артиллерийскую установку А-190, четыре 533-мм торпедных аппарата. Кроме того, на корабле может быть размещен вертолет Ка-27 или ударные машины типа Ка-52 «Катран».