Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Общество
Леонтьев объяснил повторную неявку Сечина в суд по делу Улюкаева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Леонтьев объяснил повторную неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

    14:15  15 Ноября 2017
    49

    Леонтьев объяснил повторную неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

    Москва, 15 ноября. Глава «Роснефти» не явился на заседание Замоскворецкого суда Москвы, так как находится в плановой командировке, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

    «Уполномоченные лица могут получить информацию о графике главы «Роснефти», но в непубличном порядке», — сообщил пресс-секретарь.

    Ранее сообщалось, что глава компании «Роснефть» Игорь Сечин вновь не явился в суд на допрос по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 13 ноября Сечина уже вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако он не явился из-за важного мероприятия в Сочи.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #роснефть #улюкаев #сечин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070