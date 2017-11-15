Леонтьев объяснил повторную неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

Москва, 15 ноября. Глава «Роснефти» не явился на заседание Замоскворецкого суда Москвы, так как находится в плановой командировке, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Уполномоченные лица могут получить информацию о графике главы «Роснефти», но в непубличном порядке», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что глава компании «Роснефть» Игорь Сечин вновь не явился в суд на допрос по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 13 ноября Сечина уже вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако он не явился из-за важного мероприятия в Сочи.