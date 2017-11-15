Москва закрыла крымский вопрос: политолог ответил на слова депутата Рады об обмене Крыма на ПМР

Депутат Верховной Рады от фракции БПП («Блок Петра Порошенко» — прим. ред.) Ирина Фриз удивилась заявлению президента Молдавии Игоря Додона о том, что Приднестровская Молдавская Республика может стать частью Украины в обмен на Крым.

В подобных заявлениях просто нет логики, это очередная попытка возбудить медиапространство и напомнить украинцам о Крыме, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства», — подчеркнула депутат ВР.

Отметим, 14 ноября президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Тирасполю следует определиться со своим внешнеполитическим курсом. «У него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровью лучше быть частью Республики Молдова». По его словам лидера Молдовы, Приднестровская республика не сможет получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.

«Реакция украинских политиков мне кажется странной и неадекватной, потому что если бы ПМР попросилась бы в состав Украины, вероятно, для Киева это было бы одним из поводов заявить о привлекательности образа украинского государства. Но причем здесь Крым — совершенно непонятно. Это все странно, со слов украинского депутата получается, что Россия руками молдавского президента пытается дать взятку Украине, чтобы закрыть вопрос с Крымом, так что ли? Или Украина добровольно передала полуостров России и сейчас пытается в качестве компенсации взять Приднестровье? Бред какой-то», — поясняет Безпалько.

По мнению собеседника ФАН, все подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, так как украинская сторона пытается использовать любую тему для привлечения общественного внимания к территориальной принадлежности Крыма.

«Такого рода заявления нужны для возбуждения медиапространства, возбуждения страстей и эмоций, напоминание о предъявлении претензий на Крым. Совершенно очевидно, что Додон усиливает давление на Тирасполь, а киевские политики используют любые заявления, чтобы напомнить об украинском статусе Крыма и оказать информационное давление на Россию. Но в Киеве, видимо, забывают, что Москва не торгует своими гражданами и уж тем более давно закрыла крымский вопрос. Он принадлежит Российской Федерации, и точка!» — заключил политолог.

Напомним, в Приднестровье не раз сообщали, что намереваются стать частью России. Так, в январе 2017 года президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. Конфликт между Кишиневом и Тирасполем, который впоследствии провозгласил независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.