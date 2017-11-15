Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте
Весь мир
Москва закрыла крымский вопрос: политолог ответил на слова депутата Рады об обмене Крыма на ПМР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва закрыла крымский вопрос: политолог ответил на слова депутата Рады об обмене Крыма на ПМР

    14:54  15 Ноября 2017
    301

    Флаг ПМР

    Депутат Верховной Рады от фракции БПП («Блок Петра Порошенко» — прим. ред.) Ирина Фриз удивилась заявлению президента Молдавии Игоря Додона о том, что Приднестровская Молдавская Республика может стать частью Украины в обмен на Крым.

    В подобных заявлениях просто нет логики, это очередная попытка возбудить медиапространство и напомнить украинцам о Крыме, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    «Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства», — подчеркнула депутат ВР.

    Отметим, 14 ноября президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Тирасполю следует определиться со своим внешнеполитическим курсом. «У него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровью лучше быть частью Республики Молдова». По его словам лидера Молдовы, Приднестровская республика не сможет получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.

    Верховная рада Украины

    «Реакция украинских политиков мне кажется странной и неадекватной, потому что если бы ПМР попросилась бы в состав Украины, вероятно, для Киева это было бы одним из поводов заявить о привлекательности образа украинского государства. Но причем здесь Крым — совершенно непонятно. Это все странно, со слов украинского депутата получается, что Россия руками молдавского президента пытается дать взятку Украине, чтобы закрыть вопрос с Крымом, так что ли? Или Украина добровольно передала полуостров России и сейчас пытается в качестве компенсации взять Приднестровье? Бред какой-то», — поясняет Безпалько.

    По мнению собеседника ФАН, все подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, так как украинская сторона пытается использовать любую тему для привлечения общественного внимания к территориальной принадлежности Крыма.

    «Такого рода заявления нужны для возбуждения медиапространства, возбуждения страстей и эмоций, напоминание о предъявлении претензий на Крым. Совершенно очевидно, что Додон усиливает давление на Тирасполь, а киевские политики используют любые заявления, чтобы напомнить об украинском статусе Крыма и оказать информационное давление на Россию. Но в Киеве, видимо, забывают, что Москва не торгует своими гражданами и уж тем более давно закрыла крымский вопрос. Он принадлежит Российской Федерации, и точка!» — заключил политолог.

    Кремль

    Напомним, в Приднестровье не раз сообщали, что намереваются стать частью России. Так, в январе 2017 года президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. Конфликт между Кишиневом и Тирасполем, который впоследствии провозгласил независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #киев #украина #москва #приднестровье #молдавия #молдова #пмр #тирасполь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        144
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1000
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        362
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        584