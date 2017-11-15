Погибшую в Китае российскую модель мог убить яд

Москва, 15 ноября. Эксперты заключили, что девочка-модель из Перми могла умереть в Китае от биологического яда.

Тело 14-летней девочки было доставлено в Россию из Китая несколько дней назад. По результатам экспертизы специалисты нашли в крови биологический яд, пишет Mash. Заражение могло произойти через укус насекомого, с едой или же было преднамеренным, заявили эксперты. Чтобы определить происхождение яда, необходимо провести дополнительные анализы.

Напомним, в конце ноября россиянка умерла в одной из больниц Шанхая после двух дней в реанимации. В СМИ фигурировала версия, что она скончалась от менингита.

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту смерти девочки.