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Погибшую в Китае российскую модель мог убить яд
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    Погибшую в Китае российскую модель мог убить яд

    14:06  15 Ноября 2017
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    Погибшую в Китае российскую модель мог убить яд

    Москва, 15 ноября. Эксперты заключили, что девочка-модель из Перми могла умереть в Китае от биологического яда.

    Тело 14-летней девочки было доставлено в Россию из Китая несколько дней назад. По результатам экспертизы специалисты нашли в крови биологический яд, пишет Mash. Заражение могло произойти через укус насекомого, с едой или же было преднамеренным, заявили эксперты. Чтобы определить происхождение яда, необходимо провести дополнительные анализы.

    Напомним, в конце ноября россиянка умерла в одной из больниц Шанхая после двух дней в реанимации. В СМИ фигурировала версия, что она скончалась от менингита.

    Следственный комитет РФ проводит проверку по факту смерти девочки.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #китай #смерть #яд #следствие
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