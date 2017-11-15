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Украина
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Украина
Депутат Рады предсказал Украине развал на четыре части
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    Депутат Рады предсказал Украине развал на четыре части

    14:38  15 Ноября 2017
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    Депутат Рады предсказал Украине развал на четыре части

    Киев, 15 ноября. Украине угрожает развал на четыре части из-за политики нынешнего руководства страны, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

    «Мы не должны позволить повториться Югославии, мы не должны позволить развалить Украину на четыре части, о чем уже сегодня говорят, — констатировал украинский политик в эфире телеканала NewsOne. — Посмотрите, как у нас пошли конфликты по линии границы — румыны, венгры, поляки».

    Он возмущен, что действующие власти допускают развал страны. По его словам, заявления о так называемой мнимой «российской угрозе» отвлекают от реальной опасности на западных границах страны.

    «Они кричат там «русские, русские», — заметил Шуфрич. — Да вы посмотрите, мы скоро потеряем западные границы. Может быть, у них такой план — развалить государство и потом не отвечать перед этим государством. Естественно, если нет государства, то не перед кем и отвечать».

    Депутат Рады предсказал Украине развал на четыре части

    Депутат призвал избавить от действующего руководства.

    «Я думаю, что власть скорее уйдет, чем появятся миротворцы, поэтому с заменой власти этот вопрос уже перестанет быть актуальным», — также предположил член Рады.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #верховная рада #депутат #развал
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