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Общество
«Гоблин» Пучков помог определиться с выбором кандидата на вакансию «Президент РФ»
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    «Гоблин» Пучков помог определиться с выбором кандидата на вакансию «Президент РФ»

    14:26  15 Ноября 2017
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    «Гоблин» Пучков помог определиться с выбором кандидата на вакансию «Президент РФ»

    Известное российское рекрутинговое агентство в преддверии президентских выборов, которые состоятся в нашей стране в марте будущего года, разместил вакансию «Президент Российской Федерации». Кандидат будет принят на работу по итогам всеобщих выборов представителями работодателя — народом России, сообщается в качестве комментария к «вакансии». Как известно, к настоящему моменту уже более десятка человек успели заявить о своем желании побороться за пост президента России, причем среди кандидатов есть достаточно экзотические фигуры. Внимательно посмотрев список граждан, заявивших о своих президентских амбициях, Федеральное агентство новостей обратилось к писателю, переводчику, режиссеру, видеоблогеру, Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Goblin, с просьбой попробовать выступить с позиции «работодателя» и оценить уже заявивших о себе «кандидатов».

    «Для начала я бы нанял психиатра, чтобы он обследовал этих самых «кандидатов», — отметил Дмитрий Пучков. — И я вас уверяю, что ни один из выдвинувших свою кандидатуру «кандидатов» через психиатра бы просто не прошел. Поскольку «карательную психиатрию» у нас отменили и, похоже, всю остальную психиатрию тоже отменили, то количество идиотов и психбольных, врывающихся в общественное пространство, превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Достаточно включить YouTube и посмотреть, например, на знаменитых блогеров, у которых миллионы подписчиков. Там по каждому плачет сумасшедший дом — о каком президентстве тут уж может идти речь?».

    «Гоблин» Пучков помог определиться с выбором кандидата на вакансию «Президент РФ»

    По словам писателя, пост президента, тем более такой страны, как Российская Федерация, — это огромная ответственность.

    «Если человек собирается идти в президенты — то есть видит себя руководителем гигантской страны под названием Россия, — то, наверное, было бы неплохо для этого обладать — ну, начнем со специального образования и закончим практической административной деятельностью. Например, какой административной деятельностью у нас занималась, скажем, Ксюша Собчак? (Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о своих «президентских» амбициях — прим. ФАН). Руководила передачей «Дом-2», которую у нас массово требуют убрать с экранов? Это, что ли, предмет тренировки? Она там опыта набиралась для руководства Россией? Мне как-то сомнительно. А это наиболее выдающийся экземпляр — Собчак. Остальные еще хуже. Поэтому — только психиатр», — повторил Дмитрий Пучков.

    А если говорить о выборах всерьез, то тут у писателя есть свое твердое мнение, которым он поделился с читателями ФАН.

    «В настоящий момент у нас есть действующий президент — Владимир Владимирович Путин. Нравится он кому-то, не нравится — но у него рейтинг 86% среди населения России. Если Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру, то, безусловно, изберут именно его, ибо он себя зарекомендовал с точки зрения подавляющего большинства населения как, скажем так,  очень хороший руководитель. И им самим, и результатами его деятельности население России довольно. Я не политик, но лично я никаких конкурентов у него не вижу вообще. Если он выдвинет свою кандидатуру, то он и победит. А обсуждать каких-то непонятных клоунов в данном разрезе никакого смысла нет», — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

    «Гоблин» Пучков помог определиться с выбором кандидата на вакансию «Президент РФ»

    Отметим, на сайте, где была размещена «вакансия» президента Российской Федерации, в частности, сообщалось, что претенденту должно быть более 35 лет, пол и образование значения не имеют, опыта президентской работы не требуется, зато нужны активная жизненная позиция и патриотизм.

    Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с российской конституцией, глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Выборы президента РФ назначаются Советом Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Действующий президент РФ Владимир Путин пока не объявил о своем решении относительно участия в выборах-2018.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #пучков #собчак #goblin #выборы-2018
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