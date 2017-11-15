Милонов назвал высказывание Киева о «ноже в спину» политической девиацией
Первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала «ножом в спину» отказ Белоруссии голосовать за украинскую резолюцию о ситуации в области прав человека в Крыму. По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, на эти слова не стоит обращать внимание.
Голосование белорусской делегации в Третьем комитете ООН «идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности», написала украинский депутат в своем Facebook. По мнению Геращенко, позиция Минска «не нейтральная, а вполне конкретная».
Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что не стоит обращать внимание «на высказывания полуофициальных лиц непонятно какой власти на Украине».
«Подобные изречения могут оценивать только эксперты по политическим девиациям», — считает Виталий Милонов.
По мнению парламентария, сама резолюция Украины по правам человека в Крыму была написана не совсем адекватными и здравомыслящими людьми.
«Те, кто поддерживают украинскую резолюцию в ООН, на самом деле не в курсе происходящего в Крыму и не знают, кто такие крымские татары. Им плевать на это. Они просто дают волю своей русофобии и готовы поддержать любую резолюцию, предложенную Киевом, лишь бы подставить подножку России ради своих интересов. Истинные кукловоды используют Климкина, Геращенко и прочих в качестве шутов. Но смотреть надо не на марионеток, а на серьезных игроков», — заявил Виталий Милонов.