Милонов назвал высказывание Киева о «ноже в спину» политической девиацией

Первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала «ножом в спину» отказ Белоруссии голосовать за украинскую резолюцию о ситуации в области прав человека в Крыму. По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, на эти слова не стоит обращать внимание.

Голосование белорусской делегации в Третьем комитете ООН «идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности», написала украинский депутат в своем Facebook. По мнению Геращенко, позиция Минска «не нейтральная, а вполне конкретная».

Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что не стоит обращать внимание «на высказывания полуофициальных лиц непонятно какой власти на Украине».

«Подобные изречения могут оценивать только эксперты по политическим девиациям», — считает Виталий Милонов.

По мнению парламентария, сама резолюция Украины по правам человека в Крыму была написана не совсем адекватными и здравомыслящими людьми.