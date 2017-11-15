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Украина
Киевский социолог назвала главные страхи украинцев
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    Киевский социолог назвала главные страхи украинцев

    14:15  15 Ноября 2017
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    Киевский социолог назвала главные страхи украинцев

    Киев, 15 ноября. Рост цен, потеря работы, закрытие предприятий и голод являются основными причинами для страха у жителей Украины сегодня, считает украинский социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

    По ее словам, Институт социологии проводит ежегодный мониторинг основных страхов украинцев, и, согласно этим данным, именно экономические вопросы вызывают больше всего опасений у населения в 2017 году. При этом главным из них является продовольственный.

    Страх голода, как рассказала Бекешкина, стабильно держится в числе основных страхов украинцев. Сегодня его все еще разделяют 30% населения, в предыдущие годы в качестве одного из главных страх голода называли 50% респондентов. 

    В интервью украинским СМИ Бекешкина также отметила, что в 2014 году у жителей резко появился страх военных действий, но в настоящее время он отступил.

    Напомним, ранее украинские социологи прогнозировали сокращение населения страны на 5,5 миллионов человек к 2050 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #соцопрос #страхи #население
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