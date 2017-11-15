«Ростов» попросил РФПЛ начать ближайший матч с минуты молчания в память о погибших болельщиках

Москва, 15 ноября. «Ростов» направил в РФПЛ письмо с просьбой о проведении перед матчем 17-го тура с «Амкаром» минуты молчания.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, данное мероприятие планируется провести в память о пяти болельщиках, погибших в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Они возвращались с прошедшего в Краснодаре матча Аргентина — Нигерия.

В числе погибших — двое подростков 14 и 16 лет. Еще шесть человек получили травмы. По предварительным данным, в официальные списки болельщиков «Ростова» они не входили.