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«Ростов» попросил РФПЛ начать ближайший матч с минуты молчания в память о погибших болельщиках
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    «Ростов» попросил РФПЛ начать ближайший матч с минуты молчания в память о погибших болельщиках

    14:22  15 Ноября 2017
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    «Ростов» попросил РФПЛ начать ближайший матч с минуты молчания в память о погибших болельщиках

    Москва, 15 ноября. «Ростов» направил в РФПЛ письмо с просьбой о проведении перед матчем 17-го тура с «Амкаром» минуты молчания.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, данное мероприятие планируется провести в память о пяти болельщиках, погибших в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Они возвращались с прошедшего в Краснодаре матча Аргентина — Нигерия.

    В числе погибших — двое подростков 14 и 16 лет. Еще шесть человек получили травмы. По предварительным данным, в официальные списки болельщиков «Ростова» они не входили.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #ростов #рфпл #болельщики
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