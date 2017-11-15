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Общество
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Путин и Медведев осмотрели реконструированный Ново-Иерусалимский монастырь
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    Путин и Медведев осмотрели реконструированный Ново-Иерусалимский монастырь

    14:26  15 Ноября 2017
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    Путин и Медведев осмотрели реконструированный Ново-Иерусалимский монастырь

    Истра (Московская область), 15 ноября. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, где в эти дни завершился первый этап реконструкции. Главу государства также сопровождали сопредседатели попечительского совета благотворительного фонда.

    Российский лидер осмотрел комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, которая осуществляется на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году. За это время было восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря. В реставрацию с 2008 года уже вложено 11 млрд рублей, из которых 1 млрд 300 млн — пожертвования людей и организаций.

    Как считает архимандрит Феофилакт, второй этап восстановительных работ может затронуть территорию за стенами монастыря — русскую Палестину с Гефсиманским садом.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Русская православная церковь (РПЦ) готова принять участие в процессе восстановления храмов, которые были разрушены на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Тимур Румянцев
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