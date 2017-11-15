Москва, 15 ноября. Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга южноамериканского государства. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя посольства Венесуэлы в Москве.

Задолженность Каракаса перед Москвой в настоящее время равняется 3 миллиардам долларов. В соответствии с достигнутой договоренностью Венесуэла обязуется выплатить России значительную часть задолженности до конца 2017 года, а также произвести расчет с российскими экспортерами за поставки, которые были осуществлены ранее.

Напомним, в 2011 году Москва предоставила Каракасу кредит на сумму до 4 миллиардов долларов для оплаты поставок российской промышленной продукции в Венесуэлу. В начале 2014 года, когда финансово-экономическое положение Венесуэлы резко пошатнулось, власти южноамериканской страны обратилась к России с просьбой пролонгировать период использования кредита. Кабмин РФ в сентябре 2016 года одобрил перенос срока выплаты задолженности.