Польский политолог предрек Минску судьбу Киева

Польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил о том, что Минск повторит судьбу Киева. Присутствующие в студии обсуждали высказывание первого зампредседателя Верховной рады Ирины Геращенко, которая сказала, что Белоруссия вонзила Украине «нож в спину», проголосовав в ООН против «жесткой» украинской резолюции по Крыму.

«Вы [Россия] ставите Минск в такую ситуацию. Вы делаете Беларусь заложником своей безумной политики. Это означает, что Минск скоро повторит путь Киева», — сделал безосновательное заявление Корейба.

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко назвал голосование в ООН по украинской резолюции протестным.