Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Политика
Польский политолог предрек Минску судьбу Киева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Польский политолог предрек Минску судьбу Киева

    13:56  15 Ноября 2017
    140

    Польский политолог предрек Минску судьбу Киева

    Польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил о том, что Минск повторит судьбу Киева. Присутствующие в студии обсуждали высказывание первого зампредседателя Верховной рады Ирины Геращенко, которая сказала, что Белоруссия вонзила Украине «нож в спину», проголосовав в ООН против «жесткой» украинской резолюции по Крыму.

    «Вы [Россия] ставите Минск в такую ситуацию. Вы делаете Беларусь заложником своей безумной политики. Это означает, что Минск скоро повторит путь Киева», — сделал безосновательное заявление Корейба.

    Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко назвал голосование в ООН по украинской резолюции протестным.

    «Эти страны [которые воздержались от голосования], конечно же, с Россией, но не могут высказать своего однозначного решения, потому что они закредитованы, у них там бизнес. Почему они не могут [проголосовать против резолюции]? Потому что сразу же начнется политическое давление», — подытожил Василенко.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #белоруссия #украина #минск #корейба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070