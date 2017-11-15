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Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру
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    Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру

    14:39  15 Ноября 2017  /обновлено: 15:29  15 Ноября 2017
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    Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру

    Несмотря на ситуацию в отдельных районах страны, Сирийская Арабская Республика (САР) постепенно возвращается к мирной жизни, идет восстановление инфраструктуры. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Так, еще в октябре официальный Дамаск предложил РЖД и другим компаниям из России несколько проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры САР, в частности по «восстановлению линии железнодорожного сообщения между Тартусом через Хомс к фосфатным рудникам». Об этом сообщил директор департамента железных дорог республики Наджиб Фарис.

    Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру

    Это предложение, между прочим, было сделано во время двухсторонней встречи сирийских и российских дипломатов и чиновников, которая прошла в Сочи. По данным РБК, РЖД действительно изучает предложение официального Дамаска, касающиеся инфраструктурных проектов.

    Экономическая отдача

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что война на территории Сирии стала страшным ударом по ее обществу и инфраструктуре страны. Больше трети населения стали беженцами, большинство из них сейчас находится за границей.

    «Внутри крупнейшего города страны Алеппо, а также Дейр эз-Зора террористами несколько лет велись боевые действия, эти города серьезно пострадали от них. Неясна и судьба Ракки, почти полностью стертой с лица земли бомбардировками западной коалиции и занятой сейчас формированиями «Демократических сил Сирии», союзников США. Периодически военные действия вновь вспыхивают в окрестностях Дамаска, Хомса и Хамы, в провинции Идлиб. Разрушены многие предприятия, дороги, сети, трубопроводы. Поэтому процесс восстановления Сирии будет очень долгим, трудным и к тому же крайне дорогостоящим», — пояснил Сергей Простаков.

    Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру

    По словам эксперта, конфликт в Сирии был инициирован прежде всего внешними силами. Было бы логичным если не заставить США, Катар и Саудовскую Аравию компенсировать нанесенный с их подачи стране ущерб, то хотя бы привлечь международное сообщество к возрождению сирийской экономики. В альтруизм и честность Запада и его союзников на Ближнем Востоке верить невозможно, поэтому без участия России восстановление Сирии не обойдется.

    «Темпы строительства обходной дороги вдоль украинской границы силами РЖД, крымского моста, объектов зимней олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу показывают наличие у России необходимого опыта и компетенций. Кроме экономической отдачи, участие в восстановлении Сирии могло бы сыграть и важную гуманитарную роль, не только способствуя налаживанию мира на Ближнем Востоке, но и создавая привлекательный образ России на внешней арене. Мир в стране и солидарные усилия по его установлению способны сплотить сирийское общество, все еще остающееся довольно разнородным, и показать региону альтернативу терроризму и вечным конфликтам. Мир на Ближнем Востоке важен для всей международной безопасности. Вклад России в его обеспечение может стать важной составляющей для будущих геополитических процессов, в которых государство, претендующее на самостоятельность, участвовать обязано», — резюмировал Сергей Простаков.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #ракка
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