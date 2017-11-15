Альтернатива войне: как Сирия может восстановить разрушенную инфраструктуру

Несмотря на ситуацию в отдельных районах страны, Сирийская Арабская Республика (САР) постепенно возвращается к мирной жизни, идет восстановление инфраструктуры. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, еще в октябре официальный Дамаск предложил РЖД и другим компаниям из России несколько проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры САР, в частности по «восстановлению линии железнодорожного сообщения между Тартусом через Хомс к фосфатным рудникам». Об этом сообщил директор департамента железных дорог республики Наджиб Фарис.

Это предложение, между прочим, было сделано во время двухсторонней встречи сирийских и российских дипломатов и чиновников, которая прошла в Сочи. По данным РБК, РЖД действительно изучает предложение официального Дамаска, касающиеся инфраструктурных проектов.

Экономическая отдача

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что война на территории Сирии стала страшным ударом по ее обществу и инфраструктуре страны. Больше трети населения стали беженцами, большинство из них сейчас находится за границей.

«Внутри крупнейшего города страны Алеппо, а также Дейр эз-Зора террористами несколько лет велись боевые действия, эти города серьезно пострадали от них. Неясна и судьба Ракки, почти полностью стертой с лица земли бомбардировками западной коалиции и занятой сейчас формированиями «Демократических сил Сирии», союзников США. Периодически военные действия вновь вспыхивают в окрестностях Дамаска, Хомса и Хамы, в провинции Идлиб. Разрушены многие предприятия, дороги, сети, трубопроводы. Поэтому процесс восстановления Сирии будет очень долгим, трудным и к тому же крайне дорогостоящим», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, конфликт в Сирии был инициирован прежде всего внешними силами. Было бы логичным если не заставить США, Катар и Саудовскую Аравию компенсировать нанесенный с их подачи стране ущерб, то хотя бы привлечь международное сообщество к возрождению сирийской экономики. В альтруизм и честность Запада и его союзников на Ближнем Востоке верить невозможно, поэтому без участия России восстановление Сирии не обойдется.