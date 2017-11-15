Администрация президента РФ поддерживает поправки о СМИ-иноагентах

Москва, 15 ноября. Администрация президента РФ поддерживает поправки о СМИ-иностранных агентах, принятые Госдумой 15 ноября.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

«Позиция у нас положительная, мы поддерживаем», — сказал Минх, отвечая на вопрос ТАСС.

Минх подытожил, что данное решение, «к сожалению, вообще вписывается логику отношений России с теми же Штатами», добавив, что Россия все-таки находится в хорошей и более правильной позиции, так как мы лишь отвечаем на инициируемые в наш адрес действия.

Поправки о СМИ-иностранных агентах были единогласно приняты депутатами Госдумы во втором чтении и в настоящий момент ожидают утверждения в заключительном чтении.

Согласно поправкам, такие СМИ будут приравниваться к некоммерческим организациям-иностранным агентам, а значит будут иметь такие же права и обязанности и нести аналогичную для подобных НКО ответственность за нарушение законодательства.