Вооруженные украинские депутаты устроили драку на детском празднике в Закарпатье

Киев, 15 ноября. Два украинских депутата, угрожая оружием, устроили драку на детском празднике в селе Плоское Закарпатской области.

Местные жители села Плоское обсуждают инцидент, который произошел во время детского праздника в ресторане «Золотое руно». На мероприятие пришли два местных депутата от украинской партии «Возрождение» — Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Пуля (сельсовет).

Вскоре между политиками и присутствующими на празднике людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. При этом высокопоставленные гости угрожали применить оружие — винтовку.

Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел из-за личной неприязни депутатов к местным жителям. Находящиеся в ресторане дети час просидели в туалете, так как боялись выйти в зал во время конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что может покинуть страну вместе со своим мажоритарным округом — Мелитополем (Запорожская область).