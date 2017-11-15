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Украина
Вооруженные украинские депутаты устроили драку на детском празднике в Закарпатье
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    Вооруженные украинские депутаты устроили драку на детском празднике в Закарпатье

    14:07  15 Ноября 2017
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    Вооруженные украинские депутаты устроили драку на детском празднике в Закарпатье

    Киев, 15 ноября. Два украинских депутата, угрожая оружием, устроили драку на детском празднике в селе Плоское Закарпатской области.

    Местные жители села Плоское обсуждают инцидент, который произошел во время детского праздника в ресторане «Золотое руно». На мероприятие пришли два местных депутата от украинской партии «Возрождение» — Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Пуля (сельсовет).

    Вскоре между политиками и присутствующими на празднике людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. При этом высокопоставленные гости угрожали применить оружие — винтовку.

    Вооруженные украинские депутаты устроили драку на детском празднике в Закарпатье

    Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел из-за личной неприязни депутатов к местным жителям. Находящиеся в ресторане дети час просидели в туалете, так как боялись выйти в зал во время конфликта.

    Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что может покинуть страну вместе со своим мажоритарным округом — Мелитополем (Запорожская область).

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #депутаты #драка #оружие #праздник
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