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Лавров рассказал о попытках Киева ввести «оккупационные войска» в Донбасс
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    Лавров рассказал о попытках Киева ввести «оккупационные войска» в Донбасс

    13:47  15 Ноября 2017
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    Лавров рассказал о попытках Киева ввести «оккупационные войска» в Донбасс

    Минск, 15 ноября. Киев хочет ввести на территорию Донбасса «оккупационные войска» и перерезать контакты ДНР с внешним миром, установив там свои порядки в обход минских договоренностей, однако такая позиция перспектив не имеет, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По мнению Лаврова именно этого добивается Украина, обеспечить безопасность наблюдателей от ОБСЕ, которые контролируют соблюдение минских договоренностей, киевские власти, по мнению дипломата, совершенно не стремятся, пишет РИА Новости.

    Ранее в среду Минск огласил условия отправки миротворцев в Донбасс. По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, Минск готов выделить миротворческий контингент для решения миротворческих задач в том случае, «если это будет приемлемо всеми заинтересованными сторонами».

    Напомним, в целях урегулировать конфликт в Донбассе контактная группа в Минске уже приняла три документа, устанавливающих последовательные шаги по деэскалации конфликта. Однако режим прекращения огня регулярно нарушается.

    Киев начал вооруженную операцию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как в 2014 году они объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #лавров #минск
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