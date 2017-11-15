В Киеве посчитали слова Додона сигналом Кремля об обмене Приднестровья на Крым

Киев, 15 ноября. Высказывания молдавского президента Игоря Додона о том, что Приднестровье может стать частью Украины или Молдавии, являются «сигналом» со стороны России об обмене ПМР на Крымский полуостров. Так считает народный депутат Верховной рады Ирина Фриз.

Напомним, Додон указал на то, что Тирасполю необходимо выбрать один из двух сценариев: присоединиться или Кишиневу, или к Киеву.

«Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдавии не хочет единства своего государства», — написала украинский политик на своей странице в Facebook.

По словам Фриз, украинская сторона не собирается торговать своими территориями. Однако Киев уважает территориальную целостность других государств. Депутат также посоветовала Додону активнее защищать интересы Кишинева и не использовать свой пост для объявления «сомнительных предложений Кремлю».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон указал на то, что для Приднестровья будет лучше стать частью республики.

В 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ.