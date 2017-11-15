Недобитый Мосийчук мечтает открыть «второй фронт» против России на Кавказе

Киев, 15 ноября. Не успев оправиться от полученного при покушении на него ранения, украинский националист и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о своих планах «открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией». По словам украинского националиста, все антироссийские силы должны действовать заодно, и Украина должна поддержать исламистские бандформирования на Кавказе, чтобы «победить Россию».

Мосийчук заявляет, что именно для налаживания контактов с чеченскими террористами он приблизил к себе застреленную недавно при покушении Амину Окуеву, которая «как и я, считала главным союзником Украины в войне с Московией порабощенные Кремлем народы Кавказа», пишет депутат.

«Нашей целью является поднять вооруженное антикадыровское, а по сути — антироссийское восстание в Ичкерии, — написал Мосийчук на своей странице Facebook, — чем открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией».

По мнению Мосийчука, «Кремль не сможет воевать на два фронта», а «кремлевский империализм умрет» после освобождения Кавказа от «московской оккупации».

«Солнце украинской победы восходит над горами Кавказа, — не скупится на краски депутат-националист. — Украина и украинцы должны поддержать борцов за свободный Кавказ всеми доступными средствами (оружием, ресурсами, информационно)»

Мосийчук уверен, что если война придет на территорию России, как того хотел Джохар Дудаев — «западные страны, мировое сообщество не дадут ее остановить, для того, чтобы полностью изолировать Россию и уничтожить как государство».

К своей записи Мосийчук приложил фотографию с Аминой Окуевой и Натальей Чангули — украинской журналисткой, которая брала интервью у Дудаева в Грозном во время штурма президентского дворца.

Напомним, депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук сильно пострадал при взрыве в центре Киева 25 октября. Мосийчук, многочисленные украинские политики и часть украинских СМИ поспешили объявить, что за покушением стоят «московские спецслужбы» и даже лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Между тем в Киеве покушение на депутата связали с его поддержкой лидера батальона ОУН (запрещена в РФ) Николая Коханивского.