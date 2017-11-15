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Украина
«Правила одни для всех»: вице-спикер Рады заставила депутата выступать на украинском языке
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    «Правила одни для всех»: вице-спикер Рады заставила депутата выступать на украинском языке

    14:21  15 Ноября 2017
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    «Правила одни для всех»: вице-спикер Рады заставила депутата выступать на украинском языке

    Киев, 15 ноября. Вице-спикер украинской Рады Оксана Сыроед заставила депутата от партии «Возрождение» Антона Киссе выступать на заседании на украинском языке. Сыроед неоднократно прерывала речь коллеги, призывая его выражать мысли не на русском, а на украинском языке.

    Украинский парламентарий Антон Киссе на заседании Рады обратился к коллегам по депутатскому корпусу, рассказывая о проблемах Одесской области. Его речь прервала вице-спикер парламента Оксана Сыроед. 

    «Я попрошу выступать на украинском языке. Хотя бы одну минуту на украинском языке. Правила одни для всех», — сказала вице-спикер.

    Киссе пообещал Сыроед, что уже через месяц заговорит по-украински, поскольку проходит курсы государственного языка.

    «Правила одни для всех»: вице-спикер Рады заставила депутата выступать на украинском языке

    «В следующий раз буду делать попытки докладывать на украинском языке», — заметил Киссе.  

    Вице-спикер ограничила его выступление на русском языке одной минутой. За это время депутат успел рассказать о вопросе ремонта дороги, однако Сыроед снова его прервала. 

    «Если вы не можете продолжить говорить по-украински, садитесь на место», — резко отметила чиновница.  Она дала Киссе еще 10 секунд, чтобы он закончил свою мысль по-украински.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #рада
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