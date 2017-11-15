«Правила одни для всех»: вице-спикер Рады заставила депутата выступать на украинском языке

Киев, 15 ноября. Вице-спикер украинской Рады Оксана Сыроед заставила депутата от партии «Возрождение» Антона Киссе выступать на заседании на украинском языке. Сыроед неоднократно прерывала речь коллеги, призывая его выражать мысли не на русском, а на украинском языке.

Украинский парламентарий Антон Киссе на заседании Рады обратился к коллегам по депутатскому корпусу, рассказывая о проблемах Одесской области. Его речь прервала вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

«Я попрошу выступать на украинском языке. Хотя бы одну минуту на украинском языке. Правила одни для всех», — сказала вице-спикер.

Киссе пообещал Сыроед, что уже через месяц заговорит по-украински, поскольку проходит курсы государственного языка.

«В следующий раз буду делать попытки докладывать на украинском языке», — заметил Киссе.

Вице-спикер ограничила его выступление на русском языке одной минутой. За это время депутат успел рассказать о вопросе ремонта дороги, однако Сыроед снова его прервала.