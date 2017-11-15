Сирия, 15 ноября. «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» озвучила свои условия для заключения перемирия с «Нусрой»*** в Алеппо. Пресс-секретарь «демократической армии» Талаль Сило перешел на сторону ССА**. В результате обстрела Дамаска боевиками погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести обстрелы позиций боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска; начали штурм поселений Арфа и Ар-Рабде северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: организовало взрыв недалеко от города Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате взрыва в пригороде Даръа; утверждает, что боевики вновь захватили холм и деревню Сарха в северной части Хамы.

«Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки»: озвучила свои требования для заключения перемирия с «Ан-Нусрой» в Алеппо.

Курды: лишились пресс-секретаря SDF****, который перешел на сторону ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Артиллерия и авиация САР продолжают интенсивные обстрелы опорных пунктов исламистов вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты. Наиболее напряженная обстановка складывается вблизи населенных пунктов Хараста и Кафр Батна. В то же время разворачиваются ожесточенные столкновения недалеко от военной базы, отбитой правительственными войсками у боевиков организации «Файлак Ар-Рахман», передают оппозиционные военные источники в сети Twitter (sayed_ridha) и (Ghouta_GMC).

Появилась информация о количестве пострадавших в результате утреннего обстрела столичных кварталов Аль-Аббасиин, Баб Тума и Масакин Барзе радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Twitter-канал (daraa_now) сообщает, что по меньшей мере двое мирных граждан получили ранения. Также среди раненых — сотрудники федеральной полиции САР.

Тем временем в районе города Арсаль, расположенного на территории Ливана недалеко от сирийско-ливанской границы, был задержан один из главарей «Джебхат Ан-Нусры» Мустафа Аль-Худжаири. Как передает информагентство Al Masdar News, Худжаири был замешан в похищении порядка 30 ливанских солдат в 2014 году. Еще несколько подозреваемых в связях с «Ан-Нусрой» также попали под арест.

Провинция Алеппо

Лидеры группировки «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки» объявили о том, что готовы пойти на примирение с коалицией «Тахрир Аш-Шам» в случае выполнения некоторых требований. «Нусра» должна полностью оставить территории, занимаемые «Аз-Зинки», а также освободить всех заключенных исламистов, передает новостной портал S. P. M. Если эти условия будут выполнены, боевики «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» готовы соблюдать режим прекращения огня. Однако в данный момент вооруженные столкновения все еще продолжаются. Ранее сообщалось, что «Нусра» к тому же направила в Алеппо дополнительные отряды своих исламистов.

Многие военные источники в сети Twitter сообщают о том, что пресс-секретарь Сирийской демократической армии (SDF) Талаль Сило покинул ряды курдов и прибыл в город Джараблус при помощи турецких спецслужб. Сообщается, что Сило будет выступать на стороне Сирийской свободной армии (ССА), противостоящей курдским силам. О причинах подобного поступка ничего неизвестно. Поддерживающая курдов международная коалиция, возглавляемая США, и курдские СМИ пока никак не прокомментировали ситуацию. На его должность был назначен Редур Халиль — бывший официальный представитель Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Даръа

Информационное агентство SMART News Agency сообщает о том, что три боевика антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» получили ранения в результате взрыва бомбы в восточном пригороде административного центра провинции Ан-Нуйама. О причинах произошедшего не сообщается, однако местные активисты утверждают, что взрывное устройство было установлено радикалами связанной с ИГИЛ1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Несмотря на то, что в данной части провинции террористы не ведут полномасштабных боевых действий, не исключено присутствие «спящих группировок» ИГИЛовцев.

Провинция Ракка

Согласно информации информационного портала Syrian Network for Human Rights, при взрыве мины, заложенной террористами «Исламского государства»1 в районе Ар-Рамила в городе Ракка, погиб подросток 13 лет. Напомним, накануне в столице провинции произошли стразу два взрыва, в результате чего погибли не менее 13 мирных граждан.

Тем временем, как передает агентство новостей Al Masdar News, представители турецкого МИДа заявили о том, что порядка 250 террористов «Исламского государства» и около 3500 членов их семей были эвакуированы из Ракки в соответствии с соглашением, заключенным между курдами и ИГИЛовцами. Покидая город, радикалы террористической группировки забрали все свое оружие и боеприпасы, после чего отмечались попытки контратак ИГ1 в районе Пальмиры. Это говорит о том, что боевиков намеренно направили к позициям подразделений САА, чтобы воспрепятствовать их продвижению в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир Аш-Шам» объявили о том, что им удалось вернуть контроль над холмом Сарха и одноименной деревней после столкновений с Сирийской арабской армией (САА). Об этом сообщает оппозиционное новостное агентство Syrian Revolution News Network. Тем не менее правительственные источники не подтверждают данную информацию. Населенный пункт был освобожден войсками САР при поддержке ополченцев-шиитов и ВКС РФ несколькими днями ранее. Напротив, ранее под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешла деревня Каср Аш-Шави, находящаяся у границы с Идлибом. Также после точечных авиаударов российских ВКС силы САР начали штурм поселений Арфа и Ар-Рабде. Ожидается, что в ближайшее время населенные пункты будут освобождены. Далее подразделения Башара Асада планируют развивать наступление в сторону города Рахаджан, который является ключевым оплотом «Ан-Нусры» в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)