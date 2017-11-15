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Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах в окончательном чтении
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    Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах в окончательном чтении

    13:47  15 Ноября 2017
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    Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах в окончательном чтении

    Москва, 15 ноября. Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий признавать СМИ, финансируемые из-за рубежа, иностранным агентом. 

    Принятие закона стало ответной мерой на ограничения, с которыми столкнулись российские СМИ на территории США, отметили парламентарии. Так RT America было признано иностранным агентом. 

    «Впервые в отечественной практике вводится возможность регистрации иностранных СМИ как «иностранного агента». Таким образом точно воспроизводятся действия американской стороны в отношении наших вещателей», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

    Согласно закону, ответственным за принятие решения о статусе иностранного агента для СМИ будет Минюст РФ. Те средства массовой информации, которые получат соответствующий статус, должны будут в обязательном порядке предоставлять отчетные документы, а также обозначать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую иностранным агентом.

    При этом особо отмечается, что действие закона не будет распространяться на российские СМИ, даже если те частично или полностью финансируются из-за рубежа.

    Автор: Федор Веснин
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    #иностранный агент #сми #закон
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