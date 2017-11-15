Жириновский заявил, что год Собаки поможет ему на выборах-2018

Москва, 15 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что год Собаки будет способствовать его везению на выборах президента России в 2018 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Государственной думы.

«Поздравляю всех с наступающим годом Собаки, — обратился Жириновский к присутствующим. — Это мой год. Надеюсь, он мне поможет на выборах 2018 года».

Ранее, 13 ноября, Жириновский рассказал о своем лозунге во время предвыборной кампании в 2018 году. По словам лидера ЛДПР, он будет звучать следующим образом: «Мощный рывок вперед». Этот лозунг Жириновский охарактеризовал как «безобидный». Жириновский также пояснил, что россиянам следует ждать прорывов в культуре, внешней политике, образовании и экономике.

Официально предвыборная компания кандидатов в президента России стартует в декабре текущего года.