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Общество
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Россия
Жириновский заявил, что год Собаки поможет ему на выборах-2018
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    Жириновский заявил, что год Собаки поможет ему на выборах-2018

    13:41  15 Ноября 2017
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    Жириновский заявил, что год Собаки поможет ему на выборах-2018

    Москва, 15 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что год Собаки будет способствовать его везению на выборах президента России в 2018 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Государственной думы.

    «Поздравляю всех с наступающим годом Собаки, — обратился Жириновский к присутствующим. — Это мой год. Надеюсь, он мне поможет на выборах 2018 года».

    Ранее, 13 ноября, Жириновский рассказал о своем лозунге во время предвыборной кампании в 2018 году. По словам лидера ЛДПР, он будет звучать следующим образом: «Мощный рывок вперед». Этот лозунг Жириновский охарактеризовал как «безобидный». Жириновский также пояснил, что россиянам следует ждать прорывов в культуре, внешней политике, образовании и экономике.

    Жириновский заявил, что год Собаки поможет ему на выборах-2018

    Официально предвыборная компания кандидатов в президента России стартует в декабре текущего года.

    Автор: Алексей Громов
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    #жириновский #выборы-2018 #год собаки
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