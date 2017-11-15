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«Артек» организует отдых французских детей в Крыму
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    «Артек» организует отдых французских детей в Крыму

    13:56  15 Ноября 2017
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    «Артек» организует отдых французских детей в Крыму

    Симферополь, 15 ноября. Руководством лагеря «Артек», Ассоциацией русской культуры (Страсбург) и французской образовательной Ассоциацией «Жизнь и развитие» (Париж) были подписаны соглашения о сотрудничестве, предполагающие поездки юных французов в российский лагерь, а также изучение и внедрение образовательных программ «Артека» в зарубежных детских лагерях.

    В пресс-службе «Артека» сообщили, что в рамках соглашения будет организовываться изучение и внедрение образовательных программ российского детского центра в зарубежных детских лагерях. Кроме того, договоренности предполагают формирование системного взаимодействия «Артека» с заинтересованными учреждениями и гражданами Франции в организации отдыха юных французов в лагере.

    При этом предусмотрены стажировки французских специалистов в российском детском центре и поездки педагогов «Артека» во Францию. В центре также намерены заняться подготовкой волонтеров-франкофонов, помогающих французским детям во время смен в «Артеке». 

    Отметим, что ранее съемочная группа ФАН-ТВ побывала в Крыму на слете «ГеоАртек», первый раз прошедшем в международном детском центре на побережье Черного моря, и пообщалась с заместителем директора международного детского центра «Артек» Игорем Зобовым.

    Автор: Тимур Румянцев
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