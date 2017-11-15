Украина выставила патруль с собаками на границе со Словакией из-за мигрантов

Киев, 15 ноября. Украина усилила охрану на границе со Словакией. По словам представителей Госпогранслужбы, это решение связано с активизацией незаконной миграции, которое наблюдается в последнее время в этой местности.

«Наиболее подверженные угрозам участки госграницы на этом направлении усилены дополнительным персоналом, техникой и служебными собакам», — отмечается на сайте ведомства.

По словам пограничников, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года число летом и осенью 2017 года число задержанных нелегальных мигрантов увеличилось на 80%. В данный момент оно составляет 289 человек.

Напомним, что Украина планирует строительство четырех новых пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Ранее МВД Украины выступило за увеличение числа пограничных подразделений на российской границе. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Троян.

Он также заявил, что на границе должны быть возведены «модульные городки с наблюдательными вышками».