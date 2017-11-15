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Трехлетнюю девочку искусали домашние собаки в Подмосковье
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    Трехлетнюю девочку искусали домашние собаки в Подмосковье

    13:29  15 Ноября 2017
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    Трехлетнюю девочку искусали домашние собаки в Подмосковье

    Москва, 15 ноября. В подмосковных Мытищах произошел инцидент — трехлетняя девочка попала в реанимацию после того как ее искусали домашние собаки. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК РФ.

    Правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело после нападения собак на трехлетнего ребенка по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Известно, что девочка 14 ноября находилась с бабушкой в квартире тетки в Мытищах.

    Три домашние собаки набросились на ребенка, искусав тело и лицо. Ее срочно госпитализировали, где провели операцию, а затем перевели в палату реанимации. Следствие проводит проверку инцидента.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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