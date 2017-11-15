Трехлетнюю девочку искусали домашние собаки в Подмосковье

Москва, 15 ноября. В подмосковных Мытищах произошел инцидент — трехлетняя девочка попала в реанимацию после того как ее искусали домашние собаки. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК РФ.

Правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело после нападения собак на трехлетнего ребенка по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Известно, что девочка 14 ноября находилась с бабушкой в квартире тетки в Мытищах.

Три домашние собаки набросились на ребенка, искусав тело и лицо. Ее срочно госпитализировали, где провели операцию, а затем перевели в палату реанимации. Следствие проводит проверку инцидента.



