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Спасатели в Кургане вытащили провалившуюся под лед собаку
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    Спасатели в Кургане вытащили провалившуюся под лед собаку

    13:19  15 Ноября 2017
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    Спасатели в Кургане вытащили провалившуюся под лед собаку

    Курган, 15 ноября. Собака провалилась под лед, гуляя по поверхности замерзшей реки Тобол в Кургане. Инцидент произошел днем 14 ноября, сообщила пресс-служба областного управления реабилитации территорий и защиты населения.

    По словам очевидца, дворняга, решившая проверить лед на прочность, провалилась в воду и начала тонуть. Мужчина вызвал на место происшествия спасателей. Через несколько минут прибыл водолаз и помог обессилевшей собаке выбраться на берег.

    В связи с этим спасатели напоминают, что ноябрьский лед очень тонкий. Подобные прогулки могут быть опасны для жизни, отмечает Ura.Ru.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #курган #спасатели #собака
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