Спасатели в Кургане вытащили провалившуюся под лед собаку

Курган, 15 ноября. Собака провалилась под лед, гуляя по поверхности замерзшей реки Тобол в Кургане. Инцидент произошел днем 14 ноября, сообщила пресс-служба областного управления реабилитации территорий и защиты населения.

По словам очевидца, дворняга, решившая проверить лед на прочность, провалилась в воду и начала тонуть. Мужчина вызвал на место происшествия спасателей. Через несколько минут прибыл водолаз и помог обессилевшей собаке выбраться на берег.

В связи с этим спасатели напоминают, что ноябрьский лед очень тонкий. Подобные прогулки могут быть опасны для жизни, отмечает Ura.Ru.