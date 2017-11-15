Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Весь мир
Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России

    13:35  15 Ноября 2017
    180

    Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России

    США прикрывают боевиков «Исламского государства», чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации, опубликовав снимки колонн боевиков, свободно перемещающихся по направлению из города Абу-Кемаль на юге Сирии.

    Террористы «двойного подчинения»

    Заявление российского оборонного ведомства выдержано в максимально жестких тонах. В МО не только упрекнули военно-воздушные силы американской коалиции в нежелании бомбить отступающую из Абу-Кемаля колонну боевиков, но и прямо обвинили США в противодействии российским ВКС в момент их попыток ударов по боевикам.

    «Подобные действия «коалиции» свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию не подконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата», — заявили в Минобороны.

    Также в заявлении раскрывается общий план взаимодействия США и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ): «Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ1 для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке».

    В своем заявлении Министерство обороны России описало механизм, в рамках которого военно-воздушные силы коалиции осуществляли поддержку боевиков с воздуха.

    «Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты «коалиции» входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Абу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС», — указано в заявлении Минобороны.

    В российском оборонном ведомстве также уточнили, что командование российской группировкой войск на территории Сирийской республики дважды обращалось к командованию возглавляемой США антитеррористической коалиции с запросами и предложениями по уничтожению совместными усилиями отходящих колонн боевиков «Исламского государства», однако предложения так и остались без ответа.

    Кроме того, в Минобороны заявили, что США отказались наносить удары по отходящим колоннах террористов, мотивируя это тем, что, якобы, боевики «добровольно сдаются им в плен» и, как следствие, подпадают под положения Женевской конвенции, которая в таком случае приравнивает их к военнопленным.

    При этом информация МО о том, что боевики выходят из Абу-Кемаля с тяжелым вооружением и, фактически, производят перегруппировку на подконтрольной «антитеррористической» коалиции территории, так и остались без внятного ответа с американской стороны.

    Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России

    Грязный секрет из Ракки

    Вчерашний скандал вокруг Абу-Кемаля и выходящих из него колонн боевиков — отнюдь не первый в длинной череде «договорных матчей» между «Исламским государством»1 и американской «антитеррористической» коалицией.

    В середине октября 2017 года ровно по такой же схеме было обеспечено «взятие» Ракки, которую неофициально именовали «столицей» ИГ1. Коалиция, наученная горьким опытом годового штурма Мосула, в результате которого иракская армия лишилась большей части своих боеспособных соединений, во время штурма Ракки пошла на сговор с боевиками.

    Последний этап штурма так и не состоялся — вместо этого боевикам «Исламского государства» был предложен почетный эскорт из осажденного города, в результате которого Ракку смогло покинуть около 4000 боевиков и членов их семей. При этом официальные данные американской коалиции утверждают лишь о 200 боевиках, организованно вышедших из Ракки, что категорически не соотносится со свидетельствами очевидцев и участников этого «исхода».

    Так, британское информационное агентство ВВС собрало внушительное количество фактов, фотографий, видеозаписей и показаний свидетелей, которые подтверждают: в колонне, выходившей из Ракки в районе 12 октября, было около 50 грузовиков, 13 автобусов и около сотни различных легковых машин, принадлежащих членам группировки «Исламское государство».

    Конвой из Ракки был свободно пропущен через контролируемую курдскими вооруженными формированиями и американской коалицией территорию, после чего вышел в район под контролем ИГ в районе сирийского города Аль-Сувар.

    Интересно, что части этого конвоя впоследствии были замечены возле сирийских городов Маядин и Абу-Кемаль, вокруг которых сегодня и продолжаются активные столкновения между сирийской армией и джихадистами. Фактически, США и их курдские союзники способствовали укреплению обороноспособности «Исламского государства», предоставляя боевикам из Ракки «зеленую улицу» и обеспечивая их перегруппировку против правительственных войск Сирии.

    Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России

    Война чужими руками

    Эти и подобные им факты свидетельствуют: новая ближневосточная политика США базируется на другом системном подходе, который противоположен действиям Соединенных Штатов в начале 2000-х годов. После вооруженной интервенции в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003-м США столкнулись с неприятным фактом — в этих двух военных конфликтах, хоть и осуществляемых при поддержке широкой международной коалиции, Соединенные Штаты едва не утратили собственную армию. Речь, безусловно, не шла о прямых военных потерях, однако силы, связанные в Афганистане и Ираке, оказалось невозможно использовать где-либо еще за пределами Ближнего Востока.

    С учетом этого негативного опыта времен президентства Барака Обамы в США была выбрана иная стратегия вовлечения Америки в локальные конфликты — путем создания различных «прокси-сил», то есть марионеточных формирований, которые набираются из местного населения, но действуют под контролем американских советников и в американских интересах.

    Уже не секрет, что группировка «Исламское государство» на первых этапах своего становления была именно таким американским «прокси», хотя в поддержке радикальных суннитов-халифатчиков отметились практически все соседи Сирии и Ирака — Саудовская Аравия, Катар и другие монархии Залива, Турция и даже Израиль.

    Читайте также: Итоги саммита АТЭС в Дананге: Россия не согласилась на американские условия

    Впоследствии, правда, ИГ лишилось внешней поддержки, так как, помимо жестоких методов ведения войны, перестало соответствовать основному требованию прокси-силы — ее полной управляемости и подотчетности реальному кукловоду. Именно этим фактом и определялась «непримиримая» борьба США с ИГ — слишком уж независимую политику вели джихадисты на пике своей военной и экономической мощи в 2014–15 годы.

    Сегодня квазигосударственная система ИГ уже практически разрушена и находится в состоянии прогрессирующего коллапса. Группировка в своей истории вернулась на рубежи начала 2013 года, когда она еще представляла собой конгломерат разрозненных террористических групп. В таком сетевом состоянии она снова представляет интерес в качестве марионетки внешних сил.

    Именно это мы и наблюдаем в отношениях США и ИГ: террористы снова стали фактическими союзниками «антитеррористической» коалиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #вкс рф #игил #минобороны рф #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070