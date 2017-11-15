Террористы-союзники: Америке выгодно поддерживать ИГ против Сирии и России

США прикрывают боевиков «Исламского государства», чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации, опубликовав снимки колонн боевиков, свободно перемещающихся по направлению из города Абу-Кемаль на юге Сирии.

Террористы «двойного подчинения»

Заявление российского оборонного ведомства выдержано в максимально жестких тонах. В МО не только упрекнули военно-воздушные силы американской коалиции в нежелании бомбить отступающую из Абу-Кемаля колонну боевиков, но и прямо обвинили США в противодействии российским ВКС в момент их попыток ударов по боевикам.

«Подобные действия «коалиции» свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию не подконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата», — заявили в Минобороны.

Также в заявлении раскрывается общий план взаимодействия США и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ): «Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ1 для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке».

В своем заявлении Министерство обороны России описало механизм, в рамках которого военно-воздушные силы коалиции осуществляли поддержку боевиков с воздуха.

«Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты «коалиции» входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Абу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС», — указано в заявлении Минобороны.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что командование российской группировкой войск на территории Сирийской республики дважды обращалось к командованию возглавляемой США антитеррористической коалиции с запросами и предложениями по уничтожению совместными усилиями отходящих колонн боевиков «Исламского государства», однако предложения так и остались без ответа.

Кроме того, в Минобороны заявили, что США отказались наносить удары по отходящим колоннах террористов, мотивируя это тем, что, якобы, боевики «добровольно сдаются им в плен» и, как следствие, подпадают под положения Женевской конвенции, которая в таком случае приравнивает их к военнопленным.

При этом информация МО о том, что боевики выходят из Абу-Кемаля с тяжелым вооружением и, фактически, производят перегруппировку на подконтрольной «антитеррористической» коалиции территории, так и остались без внятного ответа с американской стороны.

Грязный секрет из Ракки

Вчерашний скандал вокруг Абу-Кемаля и выходящих из него колонн боевиков — отнюдь не первый в длинной череде «договорных матчей» между «Исламским государством»1 и американской «антитеррористической» коалицией.

В середине октября 2017 года ровно по такой же схеме было обеспечено «взятие» Ракки, которую неофициально именовали «столицей» ИГ1. Коалиция, наученная горьким опытом годового штурма Мосула, в результате которого иракская армия лишилась большей части своих боеспособных соединений, во время штурма Ракки пошла на сговор с боевиками.

Последний этап штурма так и не состоялся — вместо этого боевикам «Исламского государства» был предложен почетный эскорт из осажденного города, в результате которого Ракку смогло покинуть около 4000 боевиков и членов их семей. При этом официальные данные американской коалиции утверждают лишь о 200 боевиках, организованно вышедших из Ракки, что категорически не соотносится со свидетельствами очевидцев и участников этого «исхода».

Так, британское информационное агентство ВВС собрало внушительное количество фактов, фотографий, видеозаписей и показаний свидетелей, которые подтверждают: в колонне, выходившей из Ракки в районе 12 октября, было около 50 грузовиков, 13 автобусов и около сотни различных легковых машин, принадлежащих членам группировки «Исламское государство».

Конвой из Ракки был свободно пропущен через контролируемую курдскими вооруженными формированиями и американской коалицией территорию, после чего вышел в район под контролем ИГ в районе сирийского города Аль-Сувар.

Интересно, что части этого конвоя впоследствии были замечены возле сирийских городов Маядин и Абу-Кемаль, вокруг которых сегодня и продолжаются активные столкновения между сирийской армией и джихадистами. Фактически, США и их курдские союзники способствовали укреплению обороноспособности «Исламского государства», предоставляя боевикам из Ракки «зеленую улицу» и обеспечивая их перегруппировку против правительственных войск Сирии.

Война чужими руками

Эти и подобные им факты свидетельствуют: новая ближневосточная политика США базируется на другом системном подходе, который противоположен действиям Соединенных Штатов в начале 2000-х годов. После вооруженной интервенции в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003-м США столкнулись с неприятным фактом — в этих двух военных конфликтах, хоть и осуществляемых при поддержке широкой международной коалиции, Соединенные Штаты едва не утратили собственную армию. Речь, безусловно, не шла о прямых военных потерях, однако силы, связанные в Афганистане и Ираке, оказалось невозможно использовать где-либо еще за пределами Ближнего Востока.

С учетом этого негативного опыта времен президентства Барака Обамы в США была выбрана иная стратегия вовлечения Америки в локальные конфликты — путем создания различных «прокси-сил», то есть марионеточных формирований, которые набираются из местного населения, но действуют под контролем американских советников и в американских интересах.

Уже не секрет, что группировка «Исламское государство» на первых этапах своего становления была именно таким американским «прокси», хотя в поддержке радикальных суннитов-халифатчиков отметились практически все соседи Сирии и Ирака — Саудовская Аравия, Катар и другие монархии Залива, Турция и даже Израиль.

Читайте также: Итоги саммита АТЭС в Дананге: Россия не согласилась на американские условия

Впоследствии, правда, ИГ лишилось внешней поддержки, так как, помимо жестоких методов ведения войны, перестало соответствовать основному требованию прокси-силы — ее полной управляемости и подотчетности реальному кукловоду. Именно этим фактом и определялась «непримиримая» борьба США с ИГ — слишком уж независимую политику вели джихадисты на пике своей военной и экономической мощи в 2014–15 годы.

Сегодня квазигосударственная система ИГ уже практически разрушена и находится в состоянии прогрессирующего коллапса. Группировка в своей истории вернулась на рубежи начала 2013 года, когда она еще представляла собой конгломерат разрозненных террористических групп. В таком сетевом состоянии она снова представляет интерес в качестве марионетки внешних сил.

Именно это мы и наблюдаем в отношениях США и ИГ: террористы снова стали фактическими союзниками «антитеррористической» коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.