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Украинцы потребовали от Киева не лезть в Крым «со своим самоваром»
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    Украинцы потребовали от Киева не лезть в Крым «со своим самоваром»

    13:56  15 Ноября 2017
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    Украинцы потребовали от Киева не лезть в Крым «со своим самоваром»

    Москва, 15 ноября. Украинская община Крыма потребовала от Киева не лезть «со своим самоваром» на полуостров. По словам и.о. председателя украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, Киев выдумывает случаи ущемления прав, чтобы дестабилизировать обстановку.

    Гридчина напомнила, что по-настоящему права человека ущемляются на самой Украине, где уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт.

    «Украина еще имеет наглость диктовать другому состоявшемуся государству — России, как вести политику на своей территории. Нам очень жаль невинных людей, которые живут в Украине, на чьи плечи ложится весь груз нищеты, безработицы и унижений», — заявила Гридчина РИА Новости.

    Проект резолюции Украины о ситуации в области соблюдения прав человека в Крыму был принят Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. В документе содержится России ряд рекомендаций России. За проект резолюции проголосовало 71 государство, еще 77 воздержались. 22 страны, включая Россию, Сирию, Белоруссию, Китай, Иран и КНДР выступили против.

    Ранее вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс посоветовал Киеву «не заниматься ерундой», отметив, что документ не отвечает сути вопроса, сообщает «Газета.ру».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #киев #украина #крым
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