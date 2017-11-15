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Песков объяснил клип про «дядю Вову» популярностью Путина
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    Песков объяснил клип про «дядю Вову» популярностью Путина

    14:00  15 Ноября 2017
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    Песков объяснил клип про «дядю Вову» популярностью Путина

    Москва, 15 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле пока что не видели клипа про «дядю Вову» с участием школьников, которые поют про то, что «пойдут в последний бой за Владимиром Путиным».

    «Не видели этот клип», — заявил Песков. Он отметил, что само по себе появление такого клипа не слишком удивительно — у разных слоев населения могут быть разные способы выражения своей симпатии к президенту Путину.

    «Не секрет, что он действительно пользуется популярностью», — заявил Песков.

    Ранее в Интернете появился клип с участием депутата Госдумы Анны Кувычко с патриотической песней на слова российского исполнителя Вячеслава Антонова. Хор школьников, мальчиков и девочек, одетых в казачью и полицейскую форму, поет «на земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова мы с тобой» на фоне памятника «Родина-мать зовет!»

    Песков объяснил клип про «дядю Вову» популярностью Путина

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #песков
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