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Лавров отреагировал на обвинения Лондона и Мадрида о «российском вмешательства»
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    Лавров отреагировал на обвинения Лондона и Мадрида о «российском вмешательства»

    13:24  15 Ноября 2017
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    Лавров отреагировал на обвинения Лондона и Мадрида о «российском вмешательства»

    Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинения представителей Лондона и Мадрида в адрес России о якобы «вмешательстве» во внутренние дела других стран.

    Лавров прокомментировал очередные обвинения в адрес России, которые прозвучали на этой и прошлой неделе. В Мадриде заподозрили так называемый «российский след» на референдуме в Каталонии. А премьер Британии Тереза Мэй заявила, что считает, что Москва вмешивалась в выборы в других странах.

    Российский министр отметил, что такие обвинения звучат, как правило, из стран, где «полно нерешенных внутренних проблем».

    «И, наверное, такую жареную сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности эти внутренние проблемы решить», — предположил глава МИД России.

    Лавров отреагировал на обвинения Лондона и Мадрида о «российском вмешательства»

    «Мы уже привыкли к тому, что, по некоторым наблюдениям, ряду наших партнеров в Европе и за океаном больше нечем заняться, кроме как обвинять наши средства массовой информации, объявлять их иностранными агентами», — заметил российский министр, напоминая о нападках на телеканал RT в США.

    Автор: Катерина Тимошенская
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