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Польский политолог назвал Россию «великой страной»
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    Польский политолог назвал Россию «великой страной»

    13:26  15 Ноября 2017
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    Польский политолог назвал Россию великой страной в прямом эфире ТВ

    Польский политолог Якуб Корейба назвал Россию великой страной, соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Присутствующие в студии эксперты обсуждали судьбу российского государства после распада СССР. Многие признали тот факт, что в 90-е годы Россия во многом ориентировалась на западные ценности и культуру, но со временем у РФ появились собственные стремления и национальные интересы.

    Корейба в свою очередь заявил, что создание СССР «отбросило Россию на 500 лет назад». Тем не менее, он признался, что считает Россию великой.

    «У меня есть ощущение, что вы в последние годы хотите сделать из своей великой страны гигантскую Северную Корею. В вас говорит зависть, потому что вы не смогли сесть с приличными людьми [со странами Европы] за один стол и сейчас на всех обижаетесь, говорите: «Вы [Европа] нас не приняли, и мы уйдем в тайгу». Но у вас [у России] не получится, мы живем в глобальном мире», — эмоционально заявил политолог.

    Напомним, в эфире накануне Якуб Корейба назвал ООН «полумертвой неэффективной структурой» и выразил уверенность в том, что в скором времени будет создана новая международная организация, которая будет обслуживать интересы стран Европы.

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #политика #корейба
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