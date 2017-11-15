Польский политолог назвал Россию «великой страной»

Польский политолог Якуб Корейба назвал Россию великой страной, соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Присутствующие в студии эксперты обсуждали судьбу российского государства после распада СССР. Многие признали тот факт, что в 90-е годы Россия во многом ориентировалась на западные ценности и культуру, но со временем у РФ появились собственные стремления и национальные интересы.

Корейба в свою очередь заявил, что создание СССР «отбросило Россию на 500 лет назад». Тем не менее, он признался, что считает Россию великой.

«У меня есть ощущение, что вы в последние годы хотите сделать из своей великой страны гигантскую Северную Корею. В вас говорит зависть, потому что вы не смогли сесть с приличными людьми [со странами Европы] за один стол и сейчас на всех обижаетесь, говорите: «Вы [Европа] нас не приняли, и мы уйдем в тайгу». Но у вас [у России] не получится, мы живем в глобальном мире», — эмоционально заявил политолог.

Напомним, в эфире накануне Якуб Корейба назвал ООН «полумертвой неэффективной структурой» и выразил уверенность в том, что в скором времени будет создана новая международная организация, которая будет обслуживать интересы стран Европы.