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Песков прокомментировал поправку о признании СМИ иноагентами
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    Песков прокомментировал поправку о признании СМИ иноагентами

    13:39  15 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал поправку о признании СМИ иноагентами

    Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закон о признании зарубежных СМИ иностранными агентами в России.

    По словам Пескова, любые посягательства на свободу российской прессы не останутся без жесткого ответа по линии власти, линии общественного мнения и линии законодательной власти, а также по линии исполнительной власти, которая может зеркально ответить на действия иностранных государств.

    Пресс-секретарь также отметил, что реакция президента России Владимира Путина последует, когда документ представят ему на подпись.

    Напомним, что в среду Госдума во втором чтении приняла поправки, согласно которым иностранным СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, может быть присвоен статус «иностранных агентов».

    Минюст РФ будет принимать решение, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам.

    Ранее Володин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #песков #сми #закон
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