Песков прокомментировал поправку о признании СМИ иноагентами

Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закон о признании зарубежных СМИ иностранными агентами в России.

По словам Пескова, любые посягательства на свободу российской прессы не останутся без жесткого ответа по линии власти, линии общественного мнения и линии законодательной власти, а также по линии исполнительной власти, которая может зеркально ответить на действия иностранных государств.

Пресс-секретарь также отметил, что реакция президента России Владимира Путина последует, когда документ представят ему на подпись.

Напомним, что в среду Госдума во втором чтении приняла поправки, согласно которым иностранным СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, может быть присвоен статус «иностранных агентов».

Минюст РФ будет принимать решение, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам.

Ранее Володин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом.