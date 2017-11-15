Нож в спину: Киев отреагировал на голосование Минска против резолюции по Крыму

Киев, 15 ноября. Минск вонзил Киеву «нож в спину», когда проголосовал против резолюции Украины по ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Об этом заявила первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко.

Нардеп расценила голосование делегации из Белоруссии в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как «идущее вразрез» с заявлениями о нейтралитете, а позиция Минска является «вполне конкретной».

«Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — написала Геращенко в Facebook.

Украинский проект резолюции был внесен на расмотрение на заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее в Москве подчеркивали, что документ не имеет никаких перспектив, так как не отражает реальную ситуацию в области прав человека на полуострове.