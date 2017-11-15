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Украина
Нож в спину: Киев отреагировал на голосование Минска против резолюции по Крыму
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    Нож в спину: Киев отреагировал на голосование Минска против резолюции по Крыму

    13:09  15 Ноября 2017
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    Нож в спину: Киев отреагировал на голосование Минска против резолюции по Крыму

    Киев, 15 ноября. Минск вонзил Киеву «нож в спину», когда проголосовал против резолюции Украины по ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Об этом заявила первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко.

    Нардеп расценила голосование делегации из Белоруссии в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как «идущее вразрез» с заявлениями о нейтралитете, а позиция Минска является «вполне конкретной».

    «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — написала Геращенко в Facebook.

    Украинский проект резолюции был внесен на расмотрение на заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее в Москве подчеркивали, что документ не имеет никаких перспектив, так как не отражает реальную ситуацию в области прав человека на полуострове.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #крым #минск #геращенко #резолюция
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