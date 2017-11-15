Песков опроверг новость американских СМИ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о планах разместить в Донбассе 20 тысяч миротворческого контингента, не соответствуют действительности.

Западное издание Wall Street Journal ранее со ссылкой на диписточник в Вашингтоне и Евросоюзе сообщило, что США намерены предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев. По данным издания, Вашингтон намерен обсудить эту идею с Москвой в ближайшее время.

«Нет, эти все сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также не стал комментировать встречу помощника главы государства Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая прошла в столице Сербии 13 ноября. Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что позиция Киева по миротворцам в Донбассе означает сознательное игнорирование соглашений в Минске.