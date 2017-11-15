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Песков опроверг новость американских СМИ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе
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    Песков опроверг новость американских СМИ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

    13:45  15 Ноября 2017
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    Песков опроверг сообщения СМИ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

    Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о планах разместить в Донбассе 20 тысяч миротворческого контингента, не соответствуют действительности. 

    Западное издание Wall Street Journal ранее со ссылкой на диписточник в Вашингтоне и Евросоюзе сообщило, что США намерены предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев. По данным издания, Вашингтон намерен обсудить эту идею с Москвой в ближайшее время. 

    «Нет, эти все сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь также не стал комментировать встречу помощника главы государства Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая прошла в столице Сербии 13 ноября. Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что позиция Киева по миротворцам в Донбассе означает сознательное игнорирование соглашений в Минске.

    Песков опроверг сообщения СМИ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #донбасс #украина
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