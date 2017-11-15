Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу

Пекин, 15 ноября. Глава Отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая, спецпосланник генерального секретаря КПК Си Цзиньпина Сун Тао отправится в КНДР для того, чтобы проинформировать Пхеньян об итогах XIX съезда КПК, состоявшегося в октябре.

Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. В столицу Северной Кореи Сун Тао должен прибыть в пятницу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Пекин собирается ужесточить санкции против Северной Кореи и планирует добиться от Пхеньяна денуклеаризации.