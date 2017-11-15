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Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
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    Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу

    12:59  15 Ноября 2017
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    Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу

    Пекин, 15 ноября. Глава Отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая, спецпосланник генерального секретаря КПК Си Цзиньпина Сун Тао отправится в КНДР для того, чтобы проинформировать Пхеньян об итогах XIX съезда КПК, состоявшегося в октябре.

    Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. В столицу Северной Кореи Сун Тао должен прибыть в пятницу.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Пекин собирается ужесточить санкции против Северной Кореи и планирует добиться от Пхеньяна денуклеаризации.

    Автор: Алексей Громов
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    #кндр #кнр #пхеньян
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