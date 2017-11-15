Эксперт рассказал об оружии ДНР, которое сможет остановить наступление ВСУ

В Донецкой народной республике создано оружие, способное быстро ликвидировать врага, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Александр Захарченко.

Скорее всего, речь идет о новых модификациях ракет для систем залпового огня, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью <…>. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться», — отметил глава народной республики.

«Понятное дело, что в ДНР не будут рассказывать, о каком именно вооружении идет речь — режим секретности никто не отменял. Однако мы можем предположить, что это оружие носит разрушительный характер и скорее всего, работает по площадям и объектам противника. Я думаю, что это какие-то модификации ракет для систем залпового огня БМ-21 «Град», РСЗО 9К57 «Ураган» и т.д», — поясняет ситуацию Кошкин.

По его мнению, именно РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. ред.) позволили бы военнослужащим Донецкой народной республики нивелировать «наступательный потенциал ВСУ».

«Действительно, создав, например, новый образец винтовки, они бы не смогли остановить наступление больших масс украинских солдат. Для этого лучше всего подошла бы реактивная артиллерия. Поэтому я не ставлю под сомнение заявление Захарченко. Да, речь не идет о создании принципиально новых видов вооружения, для этого у ДНР нет технического задела, но вот на уже имеющейся базе разработать новые модификации — пожалуйста», — заключил военный аналитик.

При этом Андрей Кошкин отмечает, что новые разработка новых модификаций ракет не будет нарушением минских соглашений, так как оружие создается для обороны и вряд ли будет установлено на линии фронта.

Напомним, военная операция армии Украины в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулированием ситуации занимается контактная группа, которая приняла три документа по деэскалации конфликта. Они подразумевали, в том числе прекращение огня и отвод вооружений. Несмотря на это, между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.