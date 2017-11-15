Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Новороссия
Эксперт рассказал об оружии ДНР, которое сможет остановить наступление ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал об оружии ДНР, которое сможет остановить наступление ВСУ

    13:56  15 Ноября 2017
    122

    БМ-21 "Град"

    В Донецкой народной республике создано оружие, способное быстро ликвидировать врага, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Александр Захарченко.

    Скорее всего, речь идет о новых модификациях ракет для систем залпового огня, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    «За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью <…>. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться», — отметил глава народной республики.

    Глава ДНР Александр Захарченко

    «Понятное дело, что в ДНР не будут рассказывать, о каком именно вооружении идет речь — режим секретности никто не отменял. Однако мы можем предположить, что это оружие носит разрушительный характер и скорее всего, работает по площадям и объектам противника. Я думаю, что это какие-то модификации ракет для систем залпового огня БМ-21 «Град», РСЗО 9К57 «Ураган» и т.д», — поясняет ситуацию Кошкин.

    По его мнению, именно РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. ред.) позволили бы военнослужащим Донецкой народной республики нивелировать «наступательный потенциал ВСУ».

    «Действительно, создав, например, новый образец винтовки, они бы не смогли остановить наступление больших масс украинских солдат. Для этого лучше всего подошла бы реактивная артиллерия. Поэтому я не ставлю под сомнение заявление Захарченко. Да, речь не идет о создании принципиально новых видов вооружения, для этого у ДНР нет технического задела, но вот на уже имеющейся базе разработать новые модификации — пожалуйста», — заключил военный аналитик.

    При этом Андрей Кошкин отмечает, что новые разработка новых модификаций ракет не будет нарушением минских соглашений, так как оружие создается для обороны и вряд ли будет установлено на линии фронта.

    БМ-21 "Град"

    Напомним, военная операция армии Украины в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулированием ситуации занимается контактная группа, которая приняла три документа по деэскалации конфликта. Они подразумевали, в том числе прекращение огня и отвод вооружений. Несмотря на это, между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #захарченко #лнр #ракеты #рсзо #кошкин #новое оружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070