Американцы разрабатывают новые ракеты для войны с Россией

Армия США намерена заменить старые ракеты времен холодной войны новыми, способными поражать цели на расстоянии в три раза большем, чем раньше. Эти ракеты также будут более компактными, что позволит вмещать в существующие пусковые установки в два раза больше ракет и обеспечивать точность наведения.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи U.S. Army Planning New Missile for Long Range Attacks («Армия США планирует разработать новые ракеты большой дальности»), опубликованной порталом Popular Mechanics.

Последние два десятилетия американская армия сосредотачивала свое внимание на так называемых конфликтах низкой интенсивности, направляя основные силы против партизан, негосударственных субъектов и террористов. Такие войны часто делали из танкистов и артиллеристов пехоту, заставляя их оставлять бронетехнику и артиллерийские орудия. Теперь, когда те войны теоретически заканчиваются, а на горизонте появляется призрак сильно механизированных российских, китайских и северокорейских сухопутных войск, армия США пытается повысить смертоносность и дальность действия своей обычной огневой мощи.

Одна из таких инициатив — прицельный огонь дальнего действия, или LRPF. В рамках этой инициативы старые ракеты ATACMS должны быть заменены новыми с существенно большей дальностью полета. Впервые представленные в 1980-х годах, ATACMS запускались с бронированных боевых машин реактивной системы залпового огня М270. Вместо стандартной нагрузки в двенадцать 227-миллиметровых ракет М270 может запустить две ракеты ATACMS по целям, находящимся далеко за линией противника, таким как штаб-квартиры, аэродромы, узлы связи и сети, склады для хранения топлива и боеприпасов. ATACMS имели дальность около 160 км и сбрасывали на цель кассетные боеприпасы, нанося гораздо больше урона на гораздо более обширной территории, чем одна фугасная БЧ.

Как сообщает Scout Warrior, армия хочет разработать новую ракету, которая будет лучше ATACMS по нескольким показателям. Во-первых, она должна иметь больший радиус действия. Максимальная дальность LRPF будет составлять около 500 км. (Договор о ракетах средней и малой дальности от 1987 года запрещает США иметь баллистические или крылатые ракеты дальностью более 500 км). Во-вторых, новая ракета должна быть более компактной, то есть пусковые установки должны быть способны вмещать вдвое больше оружия. США постепенно отказываются от кассетных боеприпасов, так как оружие, оставляющее после себя опасный след на поле боя, признается неприемлемым по всему миру. Скорее всего, новая ракета будет иметь единую «унитарную» взрывчатую или термобарическую боеголовку.

Зачем армии США нужны новые ракеты? Во-первых, ракеты ATACMS уже износились и нуждаются в ремонте. Это со временем становится невыгодно, особенно когда потенциальные противники продолжают выпускать новые улучшенные ракеты. Во-вторых, они устарели еще и в техническом плане, в них не используются последние достижения ракетных технологий. Хотя многое еще предстоит доработать, возможность вмещать в существующие пусковые установки вдвое больше ракет, одновременно утроив их дальность действия, — весьма привлекательная перспектива.

Улучшенная дальность, помимо способности поражать более далекие цели, позволит артиллерийским подразделениям оставаться вне зоны действия вражеских ракет и наносить удары, не опасаясь контрогня.

Где будет использоваться LRPF? Во время войны в Европе — против российских объектов, а именно — подразделений командования, управления и поддержки, расположенных за линиями боя, а также против российских войск на местах. В Тихоокеанском регионе морские артиллеристы могут разместить высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему на одном из островов Южно-Китайского моря и поражать цели на близлежащих островах в радиусе 500 км.

По данным Scout Warrior, за контракт на разработку LRPF конкурируют Raytheon и Lockheed. Новую ракету планируется ввести в эксплуатацию примерно в 2027 году.