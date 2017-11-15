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Песков: Минобороны наказало ответственного за публикацию ошибочного фото
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    Песков: Минобороны наказало ответственного за публикацию ошибочного фото

    13:17  15 Ноября 2017
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    Песков: Минобороны наказало ответственного за публикацию ошибочного фото

    Москва, 15 ноября. Публикация Министерством обороны РФ изображения из игры вместо подтверждающих информацию ведомства материалов является ошибкой, однако ее значение не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Ошибки случаются, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки»,  — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с недавней публикацией Минобороны РФ.

    Песков также отметил, что сотрудник Минобороны, ответственный за публикацию ошибочного фото, наказан.

    «В Минобороны сказали, что исполнитель, который допустил эту оплошность, был наказан соответствующим образом»,— заявил Песков.

    Напомним, во вторник стало известно, что США отказались наносить авиаудары по покидающим сирийский Абу-Кемаль террористам, хотя они уходили из города с тяжелым вооружением и готовились к перегруппировке. Минобороны РФ, распространяя соответствующее заявление, допустило ошибку, опубликовав фото с компьютерной графикой. 

    Впоследствии в ведомстве объяснили причину ошибки, а также предоставили подлинное фото.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #песков #фото #ошибка
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