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Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс
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    Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

    13:07  15 Ноября 2017
    567

    Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

    Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили вопрос возможной отправки миротворцев в Донбасс.

    Глава МИД России отметил, что власти Украины не нацелены на обеспечение безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе.

    «(Киев) хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности», — считает российский министр.

    Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

    По мнению Лаврова, эта позиция украинских властей не имеет перспектив.

    В свою очередь Макей назвал условия, при которых Минск согласится отправить своих миротворцев в Донбасс.

    «Мы готовы выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — констатировал глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

    Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #белоруссия #донбасс #лавров #мид #макей #миротворцы
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