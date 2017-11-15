Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс
Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили вопрос возможной отправки миротворцев в Донбасс.
Глава МИД России отметил, что власти Украины не нацелены на обеспечение безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе.
«(Киев) хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности», — считает российский министр.
По мнению Лаврова, эта позиция украинских властей не имеет перспектив.
В свою очередь Макей назвал условия, при которых Минск согласится отправить своих миротворцев в Донбасс.
«Мы готовы выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — констатировал глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.