Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили вопрос возможной отправки миротворцев в Донбасс.

Глава МИД России отметил, что власти Украины не нацелены на обеспечение безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе.

«(Киев) хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности», — считает российский министр.

По мнению Лаврова, эта позиция украинских властей не имеет перспектив.

В свою очередь Макей назвал условия, при которых Минск согласится отправить своих миротворцев в Донбасс.