Песков назвал нападки Мадрида на Россию «продолжением истерики США»

Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не привел ни одного заслуживающего внимания аргумента в пользу якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в ситуацию вокруг Каталонии.

Так, комментируя заявление трех министров испанского правительства, в том числе главы МИД и Минобороны о том, что число сообщений в социальных сетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось якобы с российской территории, представитель Кремля отметил, что «хоть сколько-то заслуживающего внимания аргумента в пользу достоверности этих утверждений» не привели ни власти Испании, ни НАТО, ни газеты.

«Исходя из этого, мы считаем эти утверждения голословными, похожими, скорее, на вольное или невольное продолжение той самой истерики, которая сейчас происходит в США и ряде других стран», — добавил пресс-секретарь президента России.

Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об отсутствии доказательств, которые бы указывали на то, что Россия оказывала бы какое-либо влияние на политическую ситуацию в Каталонии.