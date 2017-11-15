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Политика
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Украина
Украинский депутат пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем»
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    Украинский депутат пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем»

    12:56  15 Ноября 2017
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    Украинский депутат пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем»

    Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что может покинуть страну вместе со своим мажоритарным округом — Мелитополем (Запорожская область).

    Так парламентарий отреагировал на слова националиста Дмитрия Корчинского, который заявил, что мечтает, чтобы все оппозиционеры уехали в Россию.

    «Вы понимаете, что вот с такой философией уже Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс — пока что, по крайней мере. И мы уедем — я и округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями», — заявил Балицкий в эфире телеканала «112 Украина».

    Парламентарий поинтересовался, будут ли националисты руководить оставшейся Киевской областью.

    В ответ на это Корчинский заявил, что Балицкий, может, и уедет, а Мелитополь точно останется.

    Напомним, что год назад депутат уже заявлял о возможности сокращения Украины до размеров Киевской области после претензий Польши и Венгрии на ее территории.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #депутат #мелитополь
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