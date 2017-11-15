Украинский депутат пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем»

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что может покинуть страну вместе со своим мажоритарным округом — Мелитополем (Запорожская область).

Так парламентарий отреагировал на слова националиста Дмитрия Корчинского, который заявил, что мечтает, чтобы все оппозиционеры уехали в Россию.

«Вы понимаете, что вот с такой философией уже Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс — пока что, по крайней мере. И мы уедем — я и округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями», — заявил Балицкий в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий поинтересовался, будут ли националисты руководить оставшейся Киевской областью.

В ответ на это Корчинский заявил, что Балицкий, может, и уедет, а Мелитополь точно останется.

Напомним, что год назад депутат уже заявлял о возможности сокращения Украины до размеров Киевской области после претензий Польши и Венгрии на ее территории.