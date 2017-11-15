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Полторак в Канаде выступил против участия РФ миротворческой миссии в Донбассе
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    Полторак в Канаде выступил против участия РФ миротворческой миссии в Донбассе

    13:45  15 Ноября 2017
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    Полторак в Канаде выступил против участия РФ миротворческой миссии в Донбассе

    Ванкувер, 15 ноября. В ходе встречи со своим канадским коллегой в Ванкувере министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев полностью исключает возможность участия России в предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    «Мы исключаем возможность участия России в будущей миссии. Верю, что миссия на Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей. Запланированное удастся воплотить в жизнь», — объявил министр.

    В своем заявлении Полторак повторил прозвучавшие ранее требования Киева: «Будущая миротворческая миссия ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории».

    Полторак в Канаде выступил против участия РФ миротворческой миссии в Донбассе

    Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что требованием украинской стороны остается ввод миротворцев на границу Донбасса с Россией и «вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и подразделений РФ», а также «установление миссией контроля за состоянием хранения тяжелого вооружения» — таким образом, забрав часть функций у СММ ОБСЕ.

    Напомним, российские власти неоднократно в категорической форме отрицали присутствие каких-либо войсковых соединений РФ на территории Донбасса и протестовали против рассмотрения России в качестве стороны конфликта на востоке Украины. Наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не удалось найти никаких доказательств присутствия в Донбассе российских военных.

    При этом в рамках предложения Москвы миротворческая миссия ООН в Донбассе должна быть нацелена исключительно на защиту наблюдателей ОБСЕ и не может предполагать контроля за территорией Донбасса и тем более российской границей.

    Полторак в Канаде выступил против участия РФ миротворческой миссии в Донбассе

    Автор: Валентин Меликов
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