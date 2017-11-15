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Политика
Лавров рассказал о попытках НАТО демонизировать сотрудничество Москвы и Минска
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    Лавров рассказал о попытках НАТО демонизировать сотрудничество Москвы и Минска

    17:46  15 Ноября 2017
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    НАТО пытается демонизировать военное сотрудничество РФ и Белоруссии - Лавров

    Москва, 15 ноября. Россия и Белоруссия озабочены попытками военно-политического блока НАТО демонизировать их военное сотрудничество ради обоснования наращивания сил альянса на восточном фланге, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Речь шла о совместных учениях «Запад-2017», на фоне которых в Североатлантическом альянсе сделали ряд недружественных заявлений, обвиняя Москву в непрозрачности маневров. Российский дипломат отметил осложнение ситуации с блоком НАТО. 

    «Выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений «Запад-2017», и использовать эту пропагандистскую кампанию, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге», - прокомментировал Лавров. 

    Ранее Сергей Лавров назвал «сказками» заявления западных стран о том, что в Белоруссии остались российские военные после совместных учений. 

    НАТО пытается демонизировать военное сотрудничество РФ и Белоруссии - Лавров

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #белоруссия #лавров #запад-2017
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