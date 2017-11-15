Лавров рассказал о попытках НАТО демонизировать сотрудничество Москвы и Минска

Москва, 15 ноября. Россия и Белоруссия озабочены попытками военно-политического блока НАТО демонизировать их военное сотрудничество ради обоснования наращивания сил альянса на восточном фланге, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Речь шла о совместных учениях «Запад-2017», на фоне которых в Североатлантическом альянсе сделали ряд недружественных заявлений, обвиняя Москву в непрозрачности маневров. Российский дипломат отметил осложнение ситуации с блоком НАТО.

«Выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений «Запад-2017», и использовать эту пропагандистскую кампанию, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге», - прокомментировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров назвал «сказками» заявления западных стран о том, что в Белоруссии остались российские военные после совместных учений.