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Украина
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Донбасс сегодня: ВСУ бьют по инфраструктуре, ОБСЕ призвали не допустить жертв, как «замерзает» ДНР
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    Донбасс сегодня: ВСУ бьют по инфраструктуре, ОБСЕ призвали не допустить жертв, как «замерзает» ДНР

    16:00  15 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ бьют по инфраструктуре, ОБСЕ призвали не допустить жертв, как «замерзает» ДНР

    Донбасс, 14 ноября. ВСУ при обстреле ДНР продолжает использовать крупнокалиберную артиллерию. Донецк призвал ОБСЕ не допускать провокаций с украинской стороны. В Донецке опровергли информацию украинских СМИ о «замерзающей республике». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1000 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 58 раз.

    Оперативная обстановка

    ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру

    Накануне вечером подразделения ВСУ с направления поселка Пищевик подвергли обстрелу поселок Октябрь на юге ДНР. Обстрел велся с применением минометов калибром 120 мм. Мины попали в трансформаторную подстанцию, вследствие чего произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Октябрь, Куликово и Красноармейское.

    Под минометным обстрелом ВСУ оказался и город Докучаевск, где в результате обстрела был перебит высоковольтный провод, вследствие чего на некоторых улицах города пропало электричество. Также минометным обстрелом ВСУ поврежден газопровод в Ясиноватой.

    В оперативном командовании ДНР ответственность за целенаправленное разрушение объектов гражданской инфраструктуры возложили на подразделения 28 омбр (отдельной механизированной бригады) и 25 овдбр (отдельной воздушно-десантной штурмовой бригады) ВСУ.

    ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру

    Спикер Минобороны ДНР полковник Эдуард Басурин заявил в связи с этим следующее:

    «Очередной раз, игнорируя все правила ведения войны и предстоящие похолодания, ВСУ продолжили уничтожать объекты инфраструктуры на территории нашей республики. Командование этих подразделений ВСУ в очередной раз взяло на вооружение тактику террора. Такой же тактикой, а именно — созданием невыносимых условий для мирных граждан на территории противника —  пользуются печально известные террористические организации «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе группировки запрещены в РФ — прим.).

    ДНР призвала ОБСЕ предотвратить кровопролитие

    Военные ДНР решительно призывают миссию ОБСЕ организовать проверки на позициях и в подразделениях 28 омбр ВСУ, дислоцирующихся на мариупольском направлении, на предмет наличия запрещенных минскими соглашениями вооружений и боеприпасов. В оборонном ведомстве ДНР считают, что таким образом удастся избежать возможных провокаций со стороны украинских силовиков и не допустить жертв среди мирного населения.

    Этот призыв прозвучал после опубликования данных военной разведки ДНР о фиксации активного дообеспечения боеприпасами к артиллерийским установкам и РСЗО в 28 омбр ВСУ.

    ДНР призвала ОБСЕ предотвратить кровопролитие

    В ДНР опровергли «срыв» отопительного сезона

    Больше недели в различных украинских СМИ гуляла информация о якобы срыве отопительного сезона в ДНР, вследствие чего люди якобы «замерзают». К обсуждению этой «новости» активно подключились и в соцсетях. Но, не зная предмета, украинские СМИ допустили ошибку, чем дискредитировали, прежде всего киевские власти.

    В министерстве строительства ДНР категорически опровергли информацию о срыве в республике отопительного сезона. Разъяснения дал заместитель министра строительства ДНР Виталий Кижаев.

    «Недавно в украинских средствах массовой информации появилось сообщение, что якобы из-за сдачи на металлолом оборудования котельной в селе Великая Шишовка жителям придется «померзнуть как минимум эту зиму». Данная котельная отапливает местный дом культуры. К слову, великошишовский дом культуры во времена независимой Украины более пяти лет находился без отопления. Благодаря содействию руководства Донецкой народной республики силами «Донбасстеплоэнерго» теплоснабжение социального объекта было восстановлено», — сообщил Кижаев.

    Чиновник посоветовал украинской стороне сконцентрироваться на внутренних проблемах.

    «На Украине, похоже, действительно беда с отоплением. Жители Березняков города Киева вышли на протест и перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла в домах. Так что украинской стороне лучше бы заняться решением проблем в своем государстве, а не искать изъяны в другом», — добавил Кижаев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
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