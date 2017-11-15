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Стало известно место прощания с артистом Шаповаловым
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    Стало известно место прощания с артистом Шаповаловым

    12:46  15 Ноября 2017
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    Стало известно место прощания с артистом Шаповаловым

    Москва, 15 ноября. Прощание с народным артистом РСФСР Виталием Шаповаловым состоится в пятницу, 17 ноября, в Театре на Таганке, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Со скончавшимся актером Шаповаловым можно будет попрощаться на большой сцене Театра на Таганке. Прощание запланировано на эту пятницу, 17 ноября.

    Ранее стало известно, что 78-летний артист скончался в реанимации из-за осложнений после проведенной операции на суставе. Коллектив Театра на Таганке 10 ноября объявил сбор средств на операцию для Шаповалова.

    Стало известно место прощания с артистом Шаповаловым

    Напомним, публика запомнила артиста благодаря ролям в спектаклях «А зори здесь тихие», «Борис Годунов» и «Тартюф» в Театре на Таганке. Также актер появился в двух сезонах сериала «Каменская».

    Автор: Алексей Громов
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    #прощание #шаповалов #театр на таганке
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