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Политика
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Политика
Москва и Минск готовы договориться о взаимном признании виз до конца года
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    Москва и Минск готовы договориться о взаимном признании виз до конца года

    12:51  15 Ноября 2017
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    Москва и Минск готовы договориться о взаимном признании виз до конца года

    Москва, 15 ноября. Москва и Минск готовы подписать соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

    «Сегодня серьезное внимание было уделено работе над межправсоглашением о взаимном признании виз… Мы ожидаем, что подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года», — заявил глава белорусского МИД на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект двухстороннего соглашения о взаимном признании виз призван создать правовую основу для пересечения границы РФ и Белоруссии гражданами третьих стран.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #белоруссия #лавров #визы #макей #границы
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