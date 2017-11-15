Москва и Минск готовы договориться о взаимном признании виз до конца года

Москва, 15 ноября. Москва и Минск готовы подписать соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Сегодня серьезное внимание было уделено работе над межправсоглашением о взаимном признании виз… Мы ожидаем, что подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года», — заявил глава белорусского МИД на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект двухстороннего соглашения о взаимном признании виз призван создать правовую основу для пересечения границы РФ и Белоруссии гражданами третьих стран.