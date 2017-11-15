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В Дубае представили самый дорогой суперкар в мире
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    В Дубае представили самый дорогой суперкар в мире

    12:42  15 Ноября 2017
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    В Дубае представили самый дорогой суперкар в мире

    Дубай, 15 ноября. В столице Объединенных Арабских Эмиратов прошла презентация суперкара Icona Vulcano Titanum в серийной версии. Этот автомобиль, уверяют эксперты, станет самым дорогим автомобилем в мире.

    Модель была сконструирована итальяно-китайской компанией Icona. Суперкар построен на алюминиевой архитектуре с использованием карбоновых панелей для кузова. Вес автомобиля едва превышает полторы тонны — достичь этого удалось благодаря использованию самых технологичных и легких материалов.  

    Под капотом суперкара спрятан 8-цилиндровый супер двигатель емкостью 6,2 литра, который генерирует 670 лошадиных сил. Силовая установка позаимствована у американского суперкара Chevrolet Corvette C6 ZR1.

    Icona Vulcano Titanum разгоняется до скорости в 100 км/час за 2,8 секунды, а максимальный скоростной показатель спортивного автомобиля — 355 км/час.

    По предварительной оценке, стоимость суперкара составит около 2,5 миллиона евро.  

    Автор: Федор Веснин
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    #суперкар #дубай #vulcano titanum
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