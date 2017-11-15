В Дубае представили самый дорогой суперкар в мире

Дубай, 15 ноября. В столице Объединенных Арабских Эмиратов прошла презентация суперкара Icona Vulcano Titanum в серийной версии. Этот автомобиль, уверяют эксперты, станет самым дорогим автомобилем в мире.

Модель была сконструирована итальяно-китайской компанией Icona. Суперкар построен на алюминиевой архитектуре с использованием карбоновых панелей для кузова. Вес автомобиля едва превышает полторы тонны — достичь этого удалось благодаря использованию самых технологичных и легких материалов.

Под капотом суперкара спрятан 8-цилиндровый супер двигатель емкостью 6,2 литра, который генерирует 670 лошадиных сил. Силовая установка позаимствована у американского суперкара Chevrolet Corvette C6 ZR1.

Icona Vulcano Titanum разгоняется до скорости в 100 км/час за 2,8 секунды, а максимальный скоростной показатель спортивного автомобиля — 355 км/час.

По предварительной оценке, стоимость суперкара составит около 2,5 миллиона евро.